Daleko hovornější byl blokař domácích Valerij Todua. MVP zápasu, vyhlášený dle aplikace SmartVolley, nejprve děkoval: „Kubovi (Janouchovi) za důvěru na nahrávce a klukům za dobrou přihrávku. Bez nich v zádech bych cenu nikdy nezískal. Lépe jsme podávali, nadráželi i útočili. Hodně pomohli i kluci ze střídačky Vodička s Ježkem.“ Skleněnou plaketu přebral z rukou patrona utkání – českého reprezentanta ve sportu handicapovaných Jaroslava Petrouše.

Mnohonásobný domácí rekordman v hodu diskem, oštěpem a vrhu koulí si svou roli náležitě užíval. „Hala je fantastická, atmosféra byla krásná. Volejbal je velmi rychlá a dynamická hra,“ uvedl. Na tribuně působil Petrouš klidně, v jeho nitru to vřelo. „Nejsem žádný rowdies, zápasy prožívám vnitřně. Ale pokud se klukům něco povedlo, zatleskal jsem jim,“ líčil. Našly se prý i momenty a zákroky, které braly dech. „Rozhodně se nemohl nikdo nudit,“ doplnil muž s pozoruhodným příběhem. Ten začal snem o velké fotbalové kariéře a pokračoval těžkým úrazem i dobrovolnou amputací levé nohy.

„Takové lidi musíte obdivovat, jsou hodně silní a inspirativní,“ zdůraznil Todua. „Osobně znám jednoho podobného sportovce v Budějovicích. Také se nevzdal, nastupuje v basketbalovém nároďáku a hraje florbal. Dokáže to, co my zdraví. A na kopec vyleze rychleji než já,“ usmíval se blokař Lvů.

Duel s posledním mužstvem soutěže označil za náročný. „Každá výhra je taková a vzniká hlavně na tréninku. Celý týden po prohře s Budějovicemi jsme se poctivě připravovali, makali jsme a dřeli,“ popisoval Todua. „Vítězství jsme si zasloužili už jen za počet hodin, které jsme strávili v hale. Nejvíce náš trenér. Za to, jak nás připravil,“ sdělil.

Kouč Pomr byl o něco kritičtější. „Mrzí mě velké množství nevynucených chyb,“ řekl po klání. Jejich vznik si více než dvoumetrový blokař vysvětloval následovně: „Vedli jsme o hodně. Třeba o šest bodů, což se v extralize nedá téměř otočit. Asi jsme polevili v koncentraci,“ mínil. „To ale nesmíme. Musíme pořád tlačit a vyhrávat s nejvyšším bodovým rozdílem, jaký je možný,“ uzavřel Todua téma Zlín.

Další se otevře už za týden a můžeme ho nazvat třeba severomoravskou sérií. V sobotu vyrazí Lvi do Frýdku-Místku, o týden později do Ostravy. „V cestování problém nevidím. Z Prahy vede na všechny strany dálnice. Navíc se jede autobusem. Lehnu si na dvojsedačku a spím, nebo relaxuji,“ prozradil 29letý Ukrajinec. Od sebe i spoluhráčů očekává ještě lepší výkon. „Do Vánoc máme relativně snadný los (poslední utkání 18. prosince doma s Kladnem, pozn. red.), musíme jen vyhrávat,“ dodal odhodlaně Todua.

