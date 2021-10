Ostrava může ovládnout letošní sezonu pálkovacích sportů. Mužský tým vybojoval titul v baseballové extralize, ženy z Arrows budou rovněž usilovat o celkové prvenství. Něco takového se stalo v roce 1993 Technice Brno. A Sokol Krč dokonce v roce 1988 získal tituly v softbale mužů, žen a v mužském baseballe. Jaký byl recept na dosavadní úspěch letošních nováčků?

„Musíte mít kolem sebe lidi, co tomu věří. Když jsme vstoupili do této soutěže, nevěděli jsme, co nás čeká. Ale když jsme zjistili, že jsou týmy hratelné, tak jsme chtěli furt vyhrávat. Ta sebedůvěra je velmi důležitá,“ přiznal Pavel Burkovič, trenér Arrows Ostrava, která v základní části skončila na třetím místě s 19 výhrami. V semifinále čekaly na ostravské softbalistky favoritky z Ledenic včele s Veronikou Peckovou. Ta v minulém roce hrála v profesionální japonské lize jako vůbec první Češka. Arrows si ale proti ní poradily.

„Věděli jsme, že dlouhé rány na ní dávat nebudeme. Ránami to nevyhrajeme. Takže jsme trénovali hlavně krátkou a běhavou hru,“ prozradila Sabina Vítková, která je asistentkou trenéra a bývalou reprezentantkou. Nastavená taktika na Peckovou a Žraloky platila. „Nepostoupily jsme do finále, protože jsme nebyly schopné stahovat běžce na metách, zatímco Arrows využilo většinu šancí, které jsme jim daly. Byla to velice vyrovnaná série a sehrály jsme super zápasy. S odstupem času se na to budu dívat jako super zkušenost, prozatím však převládá zklamání,“ přiznala Pecková po prohře 3:6 v rozhodujícím pátém zápase.

Na Arrows čekají úřadující mistryně z Joudrs Praha, které si poradily s Eagles. Mezi pražskými softbalistkami vyčnívá zkušená pálkařka Veronika Klimplová, která předvedla 47 úspěšných odpalů. Velmi dobrou posilou se jeví Američanka Taylor Ann Edwards. Ta v předešlých pěti zápasech zařídila jako nadhazovačka vítězství a na kontě má 23 strikeoutů. Arrows na nadhozu táhne Dominika Rampáčková nebo Japonka Mariko Goto, které se daří rovněž na pálce. V ní je z ostravského týmu nejlepší Tereza Kubicová se 45 úspěšnými odpaly. Další silnou pálkařkou v Ostravě je Barbora Saviola se zkušenostmi z amerických univerzit.

Finálová série začne v sobotu od 13.00 v bohnickém areálu Joudrs Praha. V neděli se pak hraje v Ostravě od 15.00.

Arrows Ostrava

Nejlepší pálkařky: Tereza Kubicová (45 hitů), Barbora Saviola (44), Morita Kyo (33)

Elitní nadhazovačky: Dominika Rampáčková (70 strikeoutů), Mariko Goto (66)

Celý tým za sezonu: 277 úspěšných odpalů, 3 homeruny, 162 bodů, 188 strikeoutů

Joudrs Praha

Nejlepší pálkařky: Veronika Klimplová (47 hitů), Julie Coufalová (40), Jana Furková (36)

Elitní nadhazovačky: Anna Zoulová (80 strikeoutů), Taylo Ann Edwards (23 strikeoutů v pěti zápasech)

Celý tým za sezonu: 271 úspěšných odpalů, 13 homerunů, 183 bodů, 123 strikeoutů