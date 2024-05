/FOTOGALERIE/ Chuchle Arena byla svědkem dramatických dostihů, když zvláště ty hlavní končily velkým překvapením. Platí to především o Conseq Velké jarní ceně na 1600 metrů, prvního dostihu Trojkoruny, kde se nečekaným vítězem s kursem 13:1 stal bělouš San Sebastian v sedle s žokejem Martinem Laubem.

„Nebyl to určitě nejlepší průběh dostihu, avšak kůň ukázal své kvality," řekl Martin Laube po vítězství.

San Sebastian, svěřenec trenéra Luboše Urbánka ze stáje Lokotrans, neměl letos ani jediný start, šel do tohoto významného klání přímo. Ne, že by se takový případ v minulosti neudál, ale je to u nás spíše výjimkou. Jestliže výhru San Sebastiana můžeme označit jako překvapení, pak druhé místo Zabyaka (27:1) bylo senzací a ohromilo všechny, včetně majitele.

Vítězný bělouš se tak najednou stal horkým kandidátem derby, i když tam je distance o 800 metrů delší, ale to právě jemu nemusí vadit.

Když už jsme u derby, dalším kdo nečekaně se do zvýšené pozornosti, je svěřenec trenéra Michala Dema (ten byl i sám v sedle) - Cheeky Boy. Dotáhl svůj velký finiš v cílové rovince a těsně porazil Pirla s žokejem Martinem Srncem. Vzhledem k tomu že distance tohoto dostihu (2200 metrů) se už blíží té derbyové, je tato výhra zástupce stáje Drag Consulting o to cennější.

