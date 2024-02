Překvapení na adresu Lvů. Do finále poháru se probojovaly Beskydy

/FOTOGALERIE/ Prvotřídní senzace se zrodila v Táboře v úvodním semifinále Chance Českého poháru volejbalistů. Úřadující domácí šampioni a vedoucí celek extraligy Lvi Praha v něm podlehli nadšeně bojujícím Beskydům 1:3. Do pondělního klání o zlato se tak nepodívají. „Hráli jsme s příliš vysokým sebevědomím, za což jsme zaplatili vysokou cenu. Beskydy do toho šly po hlavě, od druhého setu předváděly lepší volejbal než my a zaslouženě zvítězily,“ přiznal Juan Manuel Barrial, trenér Lvů.

Pražští Lvi se v úvodním semifinále Českého poháru utkali s Beskydy. | Foto: VK Lvi Praha