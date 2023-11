/FOTOGALERIE/ Typický obrázek – na jedné straně smutek a na druhé nevýslovná radost. Porážka pražských Lvů od příbramského Troxu se skutečně nečekala. Nicméně stalo se, úřadující volejbaloví šampioni nevyužili v 6. kole extraligy vedení 1:0 ani 2:1 na sety a za 146 minut podlehli nadšeně bojujícímu outsiderovi 2:3. „Moje pocity jsou takové, že na sobě můžeme více pracovat. Sezona ale teprve začala a máme spoustu a spoustu času, abychom odstranili drobné technické nedostatky. Určitě nám pomůže čas,“ uvedl Luis Estrada, kubánská posila Lvů, která však do hry zatím nezasáhla.

Luis Estrada do hry zatím nezasáhl. | Foto: VK Lvi Praha

Šlo o logický krok, jelikož 23letý rodák z Havany, jenž si na volejbalový chlebíček vydělával například v italské Modeně, přiletěl do Česka v úterý večer a měl za sebou všehovšudy dva tréninky. Výsledek ho nepotěšil, jiné to bylo s přijetím v klubu i od fanoušků. „Lidé tady jsou úžasní a moc milí. Atmosféra v hale se mi líbila. Všichni tleskali a křičeli Lvi Praha,“ smál se Estrada. „Fanouškům vzkazuji, aby na mě počkali. Každou chvíli budu na hřišti,“ doplnil 205 centimetrů vysoký bombarďák.

VK Lvi Praha – VK Trox Příbram 2:3 (25:15, 24:26, 25:21, 22:25, 13:15)

Rozhodčí: Dušek, Olt. Diváci: 252. Lvi: Madsen, McCarthy, Kollátor, Čech, Crer, Janouch, libero Moník. Střídali: Schouten, Thiel, Vodička, Tibitanzl. Trenér Barrial. Trox: D. Rosenbaum ml., Ureš, Šábrt, Tevkun, Lyzanets, Benitez, libero Verasio. Střídali: A. Rosenbaum, Seidl. Trenér D. Rosenbaum st.

Věrnou podporu z hlediště zmínil rovněž kapitán Lvů Jakub Janouch. „V první řadě chci poděkovat našim bubeníkům a všem ostatním fanouškům, kteří nás povzbuzovali, přestože jsme se devadesát procent utkání trápili,“ otevřel své hodnocení. „Gratuluji Příbrami, která se chytila příležitosti. Po prvním setu, který jsme jasně ovládli, jsme nepochopitelně přestali hrát, začali se strachovat o výsledek a zklamali ve všech činnostech,“ litoval reprezentační nahrávač.

Měl pravdu, v Unyp areně se hrál jeden jednoznačný a čtyři vyrovnané sety. Po prvním by si na výhru Středočechů nikdo nevsadil (25:15). Dokázali se však vzchopit, dřeli a překvapili. „Od druhého setu jsme snad zapomněli naši hru. Soupeř se chytil na podání, my je kazili a přetahovali se s Příbramí o každý míč. Ta byla nakonec o něco šťastnější. Zásadní ovšem je, že jsme se do takové situace neměli vůbec dostat,“ shrnul vše podstatné trenér Lvů Juan Manuel Barrial.

Na jeho svěřence nyní čeká náročný program. Už zítra se představí v Brně a v úterý ráno odletí do belgického Maaseiku, kde o den později vstoupí do Ligy mistrů. Nejpozději tam se dá očekávat debut Luise Estrady, jehož jízda může začít.

Kocouři vytasili drápy v Praze. V jámě lvové skolili úřadující mistry