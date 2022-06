„Na pondělí se moc těším. Závodit se bude na domácím stadionu, kde trénujeme a kde se mi daří. Párkrát se mi podařilo vyhrát a většinou to bylo i díky nějakému pěknému výkonu,“ prohlásil vítěz pražského mítinku z období 2017-2020.

Na stadionu bude mít poprvé malou dcerku

Devadesátku poprvé v životě pokořil v květnu na prvním mítinku Diamantové ligy v Dauhá, když jeho oštěp doplachtil do vzdálenosti 90,88 metru. „Tím to nekončí. Věřím, že to nebyla moje poslední devadesátka. Na druhou stranu nemám rád řeči, že bych to měl házet pořád,“ vyprávěl.

Další menu Memoriálu Josefa Odložila

Kvalitní bude i soutěž oštěpařek. Favoritkou je Nikola Ogrodníková, která při MJO v roce 2020 vyhrála první ročník memoriálu Dany Zátopkové. Ve výborné formě je český rekordman v dálce Radek Juška. Minulý týden skončil 811 cm a na Julisce bude chtít získat čtvrté vítězství v řadě. Fanoušci se mohou těšit i na závodníky, kteří si v poslední době překonávají osobní maxima. Například na tyčkařskou mistryni Evropy do 23 let Amálii Švábíkovou, která se na Zlaté tretře přehoupla přes laťku na výšce 460 cm, stýplaře Damiána Vícha, jenž se zlepšil na 8:32,91, nebo Nikoletu Jíchovou. Ta se stala časem 55,82 čtvrtou nejrychlejší Češkou v běhu na 400 metrů překážek. Hlavní program začíná na Julisce v 17.00.

„Výkon z Dauhá pro mě znamená obrovské nakopnutí. Prožívám životní období, do čehož patří i dubnové narození dcery,“ pokračoval a prozradil, že Emmička taťku poprvé při závodě povzbudí. „V jejím věku se to ale nedá přímo tvrdit,“ usmál se držitel stříbra loňské olympiády v Tokiu.

„Bydlíme kousek od Julisky, a tak dorazí Lucia i malá. Bude to něco nového, ale určitě půjde o příjemnou zkušenost,“ přemítal závodník, který se po Dauhá v dalších dvou startech devadesátce nepřiblížil.

„Od trenéra vím, že v oštěpu nejsou osmimetrové výkyvy nic neobvyklého. Naposledy na Zlaté tretře jsem chtěl hodit co nejdál, ale někdy to prostě nejde, i kdybych chtěl sebevíc. To vám potvrdí všichni oštěpaři,“ vysvětloval.

„Je to v nastavení, můžete dělat, co chcete, ale pořád tápete. Nestává se to jen při závodech, někdy to tak chodí i v trénincích,“ pokračoval. „Mrzí mě, že jsem takový den chytl na Zlaté tretře. Na druhou stranu 82 metrů není málo. Takovým výkonem se v kvalifikacích na velkých soutěžích zajišťuje postup do finále.“

Souboj s Kirtem a Veselým

Největším Vadlejchovým vyzyvatelem bude na Julisce estonský oštěpař Magnus Kirt s osobním rekordem za devadesátimetrovou hranicí a také jeho oddílový kolega Vítězslav Veselý, bronzový z Tokia.

V případě prvně jmenovaného půjde o návrat po nepříjemném zranění. „Jsem rád, že bude po dvou a půl letech zase závodit. Říkalo se, že se už asi nevrátí, a tak jsem zvědavý, jak mu to půjde. Smeknu, když se vrátí na úroveň, jakou měl před tím,“ sdělil Vadlejch na adresu držitele bronzu z ME 2018 v Berlíně a stříbra z MS 2019 v Dauhá.