Mladé lvice našly na soupeřovu obranu recept hned o začátku. Individuální akce nebo ukázkové backdoory slavily úspěch, a tak se domácí tým dostal rychle do vedení. To si držel až do chvíle, kdy do konce hrací doby zbývalo 2:30. Tehdy Amazonky poprvé překlopily skóre ve svůj prospěch. Češky ale ukázaly, že za poslední dvě léta nabraly hodně zkušeností a nezpanikařily. Dalšími třemi útoky svůj účet navýšily vždy o dva body a soupeřkám zase odskočily. Zápas nakonec opanovaly v poměru 19:14.

Ve druhém klání se zdálo jako by se lehkost ze hry našeho národního týmu vytratila. Když už Češky dokázaly překonat úpornou portugalskou obranu, zradilo je zakončení. To soupeřky se rozstřílely i za dva body a už do poloviny časového úseku vymezeného pro toto utkání vyrovnaly svůj nástřel ze svého prvního prodlouženého vystoupení u Rudolfina.

Za stavu 3:10 ještě Češky napnuly síly a snížily na rozdíl čtyř bodů. Jenže po nepřehledné situaci, kdy domácí hráčky po zaznění zvukového signálu přestaly hrát, trefily Portugalky svou další dvojku a opět výrazně odskočily.

Vedoucí tým pak domácím přeci jen dal trochu čuchnout. Technická chyba a faul při střele daly domácím možnost dvou trestných hodů. Češky nabídnutou šancí nepohrdly. Portugalky navíc měly už šest týmových faulů. Otázkou tak bylo, zda toho Češky využijí. Jenže rychle ubíhající čas je nutil brát si střely za dva body, než chodit sbírat fauly. Tato taktika nakonec málem slavila úspěch. Češky rychle snížily, zabojovaly v obraně a měly poslední střelu na vítězství.

Ta nepadla a Češky prohrály nejtěsnějším možným rozdílem 14:15. Znamená to, že v sobotním čtvrtfinále vyzvou zatím suverénní Čínu, která na první pohled bude mít fyzickou převahu.