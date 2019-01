Přes dvě stovky závodníků z celé republiky soutěžily o titul přeborníka České obce sokolské v týmové gymnastické soutěži TeamGym Junior. Jde o gymnastický trojboj skládající se z přeskoku, akrobacie a pódiové skladby.

Jednalo se o vyvrcholení dlouhodobé soutěže gymnastických týmů, do které se v tomto ročníku zapojilo odhadem až dva tisíce nadšenců, kteří svůj volný čas věnují gymnastice. V Tyršově domě na pražské Malé Straně se soutěžilo ve třech kategoriích – do 11 let, do 16 let a nad 16 let. Podle organizátorů se sešli závodníci a závodnice v rozmezí od 7 do 30 let.

V nejmladší kategorii zvítězil tým ze Sokola Praha - Vyšehrad před Řeporyjemi a Židenicemi, v kategorii do 16 let gymnastky a gymnasti z Uherského Hradiště před Řeporyjemi a Olšany u Prostějova, v kategorii nad 16 let tým z Napajedel před pražskými sokoly z Královských Vinohrad a Vyšehradu.