Prague Lions vstupovali do letošní sezony v roli favoritů. Úvod domácího zápasu proti ostravským Steelers je ale nezastihl v nejlepší formě. Útok vedený quarterbackem Shazzonem Mumphreym se nedokázal proti ostravské obraně prosadit a při úvodních třech útocích se rychle poroučel ze hřiště. Steelers dokázali využít dobré pozice na hřiště a po dvou touchdownech Jiřího Šimečky se dostali do vedení 14:0.

Ke konci první čtvrtiny se útok Lions dostal do vyšších obrátek a na přelomu první a druhé čtvrtiny dokázali Pražané odpovědět a skóre srovnat 14:14. Úvod zápasu tak napověděl, že v zápase budou hrát prim především útoky obou týmů.

Touchdownová přetahovaná vydržela týmům až do konce zápasu. Do poločasové přestávky šli s vedením 20:14 hostující Steelers. Druhá půle nabídla dokonce osm touchdownů, z nichž pět si jich připsali domácí Lions.

V závěrečné čtvrtině si Lions vybudovali náskok 42:26, který dokázali udržet až na konečných 49:40 a připsali si tak první vítězství v sezoně. Steelers i přes prohru ukázali, že jejich finálové ambice mají reálné základy.

„Nevěděli jsme, co budou Steelers hrát, proto jsme měli pomalý úvod zápasu. Byl to zápas dvou poločasů. Před poločasem hrála naše obrana skvěle a trochu jsme bojovali v útoku a potom ve druhým poločase se to otočilo. Musíme se nadále zlepšovat,“ zhodnotil první zápas hlavní trenér Lions Zach Harrod.

1. kolo Snapbacks ligy

Prague Lions - ISMM Ostrava Steelers 49:40

Ústí nad Labem Blades - Brno Alligators 0:38

Přerov Mammoths - Brno Sígrs 35:13

Nitra Knights - Vysočina Gladiators 20:42