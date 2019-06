V předposledním kole základní části Paddock ligy amerického fotbalu se Prague Lions představí v odvetě na hřišti pardubických Stallions. V Hostivaři byla minulý víkend k vidění vyrovnaná bitva. Stallions vlétli na pražského soupeře a vybudovali si vedení 14:0. Následovala přetahovaná o vedení až do samotného konce. Nakonec o vítězství Lions rozhodlo až neproměněné potvrzení pardubického touchdownu. Lions si tak připsali osmou výhru v sezoně, čímž si zajistili domácí semifinále.

Paddock liga amerického fotbalu | Foto: ČAAF

Pražský tým tak v odvetě již „nemá o co hrát”. Na přístupu Lions se to nejspíše neprojeví. To potvrzuje hlavní trenér, Zach Harrod: „Po každém týdnu chceme být 1-0. To se nemění ani v této části sezony.” Pardubický trenér Petr Košťál ví, že je čeká těžký zápas. „Příliš neočekáváme, že by Lions odehráli zápas s velkým počtem náradníků. Očekáváme mnohem těžší zápas než minulý týden v Praze.”