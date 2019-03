Úspěšný start do sezóny za sebou mají atleti ze Sportovního klubu Jedličkova ústavu. Závodní „trojboj“ ve Spojených arabských emirátech pro ně v konkurenci handicapovaných atletů z celého světa skončil ziskem osmi cenných kovů.

Zúročit tvrdou a poctivou práci v zimních trénincích chtěli sportovci ze Sportovního klubu Jedličkova ústavu Praha. Pod vedením trenéra Pavla Martínka a asistentky Kláry Jelínkové odcestovala do Spojených arabských emirátů trojice Anna Muziková, František Serbus a Artur Kisela.



Hned zkraje ale atlety provázely problémy. Světové hry v Sharjahu měly být zahájeny závodem mužů v hodu kuželkou, ten byl ale na poslední chvíli z technických důvodů zrušen a přeložen na druhý den. To už měly na programu stejnou disciplíny i ženy, mezi nimiž na startovní listině nechyběla ani Muziková, která nakonec stejně jako Serbus získala bronzovou medaili.



Po jediném dni volna následovalo v Sharjahu otevřené mistrovství Emirátů, kde si své umístění v hodu kuželkou ještě o jednu příčku vylepšil Serbus nejdelším pokusem do vzdálenosti 27,43 metrů. Na rozdíl od prvního závodu mohl být tentokrát spokojený i teprve šestnáctiletý Kisela, který si polepšil o dva a půl metru a hodem za sedmnáctimetrovou hranici vybojoval šesté místo.