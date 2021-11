"V cílové rovince se lekl stínu, který vrhala hlavní tribuna, udělal velký cvalový skok, ale srovnal se a pak už to byla vítězná jízda. Myslím, že v příštím roce může ukázat ještě více", řekl vítězný žokej Jaroslav Línek.

Událostí posledního dne byl ovšem start trojnásobného českého a nyní již také trojnásobného německého šampiona Bayuržana Muzabajeva. Kazašský žokej vyhrál v průběhu odpoledne dva dostihy a byl velmi spokojen. "Konečně se mi podařilo do Prahy přijet, na derby ani na Evropský pohár žokejů to nevyšlo, až teď. Hned po dostizích jsem musel odjet do Mnichova. Chtěl jsem se zdržet, ale jíst před dalším závodem nemůžu, takže stihnu alespoň rychlé předodjezdové kafe. Moc jsem si to užil, rád se do Chuchle vždy vracím," řekl vítěz více než 600 dostihů.

Pravděpodobně svůj poslední dostih absolvoval dvanáctiletý veterán Trop, v Ceně společnosti Tipsport obsadil velmi dobré páté místo.

Cvalová sezona je pro letošek v Praze u konce, 17.listopadu tu svou sezonu zakončí klusáčtí koně.