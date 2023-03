„Primárním cílem bylo přivést na jedno místo co nejvíce trenérů. Společně sdílet poznatky, jak děti správně učit volejbal,“ vysvětlil Tomáš Pomr, člen metodické komise svazu a sportovní ředitel Lvů. Ano správně, ten chlapík, který loni dovedl pražský klub do finále mužské extraligy, což se mimochodem podařilo po devětadvaceti letech.

Tréninky probíhají vždy v pondělí od 16 hodin v hale na Balabence a je možné se na ně přihlásit prostřednictvím svazových stránek. Střídají se na nich kluci a holky rozdělení dle věku na starší a mladší žáky(ně). „Šlo nám o to navázat na celorepublikový projekt nadějí v krajských podmínkách a nabídnou zájemcům nové trendy. Přínosné je i to, že se potkávají děti z různých klubů, které proti sobě obyčejně nastupují jako soupeři,“ líčil Pomr. Každé ze setkání je zaměřené na konkrétní herní činnost. Mladí adepti volejbalu se napoprvé věnovali základům útočného úderu. „U starších už nepůjde o základy, ale o útočné kombinace, jako je střelba do kůlu nebo pipe,“ popsal s dovětkem, že se na řadu brzy dostanou i podání, příjem či nahrávka.

Přidám, slíbil extraligový hráč Vodička

Jan Vodička a Karel Kopejtko.Zdroj: VK Lvi PrahaNadšení malých volejbalistů i jejich koučů bylo veliké. Toho si všiml Jan Vodička. Člen stříbrné party Lvů dorazil na trénink chlapců a se zájmem sledoval, co už umějí. „Všichni byli skvělí,“ ocenil někdejší mládežnický reprezentant, který v roce 2018 dosáhl na druhé místo z mistrovství Evropy osmnáctiletých. „Všechno se posouvá. Kluci jsou dál, než jsem byl já v jejich letech. Trénink trval dvě hodiny a oni se i za tak krátkou dobu zlepšili,“ vypíchl. „Teď jsou právě ve fázi, kdy se učí důležité věci do budoucna a je fajn, že v sobě mají tolik energie a odhodlání. Až se mi nebude na tréninku do něčeho chtít, vzpomenu si na jejich radost ze hry a přidám,“ slíbil, což se mu budu ve čtvrtfinále play-off, ve kterém se Pražané od 17. března utkají s Kladnem, jistě hodit.

Poslední slovo muselo patřit těm, pro které se akce pořádají. Tíhu odpovědnosti rozhovoru na mikrofon vzal na sebe Karel Kopejtko, kapitán mladších žáků pražských Lvů. „Bylo to super. Učili jsme se smečařskej rozběh a útok,“ uvedl jedenáctiletý kluk. „Nejtěžší bylo cvičení, při kterém jsme měli ve vzduchu chytit míč a přehodit ho ještě přes síť. To mi moc nešlo,“ přiznal a ozřejmil důvody, proč se na Balabenku přihlásil. „Volejbal mě moc baví. Nejvíc to, jak blbneme se spoluhráči a jak si užíváme tréninky a hraní. Chci se v něm zlepšovat,“ zdůraznil Karel, jenž letos kroutí svou pátou sportovní sezonu. Předpoklady nejspíše má, vždyť v sobotu se svými kamarády slavil titul přeborníků Prahy.

