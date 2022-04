"Jsem šťastný. Byla velká zima, takže jsem neběžel osobní rekord. Jsem rád za vítězství," řekl České televizi pětadvacetiletý Renju, který si letos v únoru při závodě ve Spojených arabských emirátech vylepšil osobní maximum na 58:35. Do Prahy by se chtěl vrátit. "Tahle trať je rychlá. Může zde padnout světový rekord. I přes to, jaké tu panovaly podmínky, tak se běželo rychle," dodal.

Závodil jsem i v mínus patnácti, říká vytrvalec Homoláč o chladném počasí

Pod hodinu se dostal i třetí Matthew Kimeli, který odsoudil ke čtvrté příčce vítěze posledních dvou klasických ročníků pražského půlmaratonu z let 2018 a 2019 Benarda Kimeliho. Roli největšího českého favorita potvrdil Homoláč, který běžel půlmaraton nejlépe od roku 2019. V čase 1:04:36 ještě cítil vzhledem k podmínkám rezervy.

"Bylo to dneska náročné, dost foukal vítr. Střídali jsme se s klukama, ale byl to boj. Jsem rád, že jsem po dvou letech předvedl zase krásný výkon a věřím, že to bude ještě lepší. Protože natrénováno mám," řekl Homoláč. "Věřím, že v ideálních podmínkách by to bylo za 63 nebo možná i za 62, to je teď těžké říct," doplnil.

Ženský závod vyhrála Keňanka Nesphine Jepletingová. Pětadvacetiletá běžkyně se jako jediná z žen dostala pod hodinu a sedm minut. Časem 1:06:57 porazila o devatenáct sekund Irine Cheptaiovou. "Počasí mě zaskočilo, nečekala jsem, že bude taková zima. Nejhorší byl protivítr, který způsobil, že to v některých momentech bylo opravdu těžké," řekla.

FOTO: Pekelný vlak vyrazil do Prahy! Fanoušci Baníku se valí na Letnou

Třetí skončila favorizovaná členka RunCzech Racing Teamu Brenda Jepletingová (1:08:39). Nejlepší Češkou byla Hana Homolková (1:20:31), která dnešní výhrou navázala na loňské triumfy při půlmaratonech seriálu RunCzech v Karlových Varech, Olomouci, Ústí nad Labem i Českých Budějovicích.

Pražský půlmaraton:



Muži: 1. Renju 59:28, 2. Kiplimo 59:33, 3. M. Kimeli (všichni Keňa) 59:46, …14. Homoláč 1:04:36, 19. J. Zemaník 1:07:01, 20. Křivohlávek (všichni ČR) 1:07:11.



Ženy: 1. N. Jepletingová 1:06:57, 2. Cheptaiová 1:07:16, 3. B. Jepletingová (všechny Keňa) 1:08:39, …Homolková 1:20:31, Kamínková 1:21:21, Rusínová (všechny ČR) 1:24:05.