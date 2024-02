/FOTOGALERIE/ Data, novinky i nové cíle. Pořadatel populárních běžeckých závodů RunCzech odtajnil plány na nadcházející sezonu. Tím nejpodstatnějším je šestimístné číslo v počtu účastníků. Poprvé by měla být překročena magická hranice 100 000 běžců ve všech soutěžních i doprovodných projektech.

Unikátní kalendář Deníku pro rok 2024 - Praha | Video: Deník

Ještě v minulé sezoně byly na účasti cítit důsledky koronavirové pandemie. „Lidé byli opatrní, báli se cestovat. Letos by k nárůstu mělo přispět navýšení kapacity pražského půlmaratonu na 15 500 závodníků namísto dosavadních deseti tisíc,“ uvedl Jiří Nečásek, ředitel marketingu a komunikace ve společnosti RunCzech.

1/2Maraton Praha se poběží v sobotu 6. dubna a jeho kapacita je už prakticky vyprodaná. Přihlásit se lze již jen prostřednictvím zainteresovaných charitativních organizací. Novinkou je start přesunutý od Rudolfina na Bubenské nábřeží vedle nové lávky HolKa, přičemž běžci najdou zázemí v Holešovické tržnici.

Neúnavný vizionář Capalbo. Věřím, že letos poběží sto tisíc lidí, říká

Vlajkovou lodí RunCzech je Pražský maraton, který se v neděli 5. května poběží už potřicáté. Jeho start se z loňského roku, kdy se vybíhalo z Václavské náměstí, vrací na Staroměstské náměstí.

Padne letos miliarda?

Součástí Prague International Marathon bude opět Battle of the Teams, unikátní koncept, který dělá z individuální disciplíny týmový závod. Díky němu může vyhrát každý. Projekt propojuje elitní běžce s ostatními závodníky, známými osobnostmi, partnery a jako každý závod RunCzech má charitativní přesah.

„Naším cílem je rozběhat Česko a přilákat k nám co nejvíc cizinců. Ti se u nás ubytují, nakupují a stravují. Obvykle přijíždí celé rodiny, a to už přináší nemalé tržby. Jen pražské závody přinesly minulý rok do české ekonomiky 589 milionů korun,“ zmínil Nečásek.

Worku králem Birell Grand Prix, Yaremchuk zaběhla v Praze evropský rekord

Podle metodologie CzechTourism vygenerovaly všechny závody RunCzech za loňskou sezonu 775 milionů korun. Pro rok 2024 je přáním organizátorů vyšší a kulaté číslo. „Pokud by se povedlo získat na start závodů sto tisíc běžců, bylo by za rok skvělé ohlásit, že akce RunCzech vynesly zisk přesahující miliardu korun.“

Hlavní pražské akce RunCzech

Sobota 6. dubna 1/2Maraton Praha

Neděle 5. května Prague International Marathon

Sobota 7. září Birell Běh (10 km), adidas Běh pro ženy (5 km)

Další velké akce v ČR

Sobota 18. května Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary

Sobota 1. června Mattoni 1/2Maraton České Budějovice

Sobota 15. června Mattoni 1/2Maraton Olomouc

Sobota 21. září Mattoni 1/2Maraton Ústí nad Labem

Sobota 5. října Mattoni Liberec Nature Run