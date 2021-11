Covid bohužel stále drží „právo veta“ nad pořádáním sportovních a společenských akcí a ovlivňuje náš život. Tak tomu je i v případě slavnostního vyhlášení Škoda Pražského MTB poháru, které je nedílnou součástí seriálu horských kol v olympijském cross - country pro všechny věkové a výkonnostní skupiny cyklistů, včetně cyklistů s handicapem. S ohledem na aktuální, zhoršenou situaci pandemie a prognózu pro nejbližší období se pořadatelé soutěže rozhodli slavnostní večer v roce 2021 neuspořádat a atypické poháry s pražskou dlažební kostkou dostanou medailisté v dárkovém balíčku před vánočními svátky.

Pražské MTB poháry posledních tří let: 2018: Biker, 2019: Olympijská pochodeň, 2020: Kostka v kleci. | Foto: Viktor Zapletal

Symbolem Pražského MTB poháru je od jeho počátku žulová kostka, charakteristická pro pražskou dlažbu, která je zasazená do každého poháru. V posledních letech začali pořadatelé poháry stylizovat do hlavní události daného roku. Například v roce 2018 byl zaznamenán více než dvojnásobný nárůst startujících ve všech kategoriích a tuto skutečnost vzdáleně symbolizuje jednoduše řešený pohár s názvem „Biker“. V roce 2019 byl pohár vyvedený do podoby olympijské pochodně v očekávání olympiády v Tokiu a rok 2020 symbolizovala „Kostka v kleci“, která připomíná těžké období pandemie.