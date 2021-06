Sobotní i nedělní závodní program začne v půl desáté tradičně závodem odrážedel a skončí v odpoledních hodinách závodem kategorií Masters. V sobotu kromě klasického programu Pražského MTB programu proběhne i Přebor Hlavního města Prahy, ve kterém budou oceňováni závodníci s klubovou příslušností v Pražském cyklistickém svazu. V neděli doplní pestrý program poháru i Mistrovství České republiky neslyšících, kteří využijí možnosti bojovat o titul Mistra České republiky. A aby toho nebylo málo, tak oba závodní dny budou mít pro jezdce žákovských kategorií zvláštní význam. Zličínské závody jsou totiž nominační pro blížící se Mistrovství Evropy žákovských kategorií v italské Pile a je tedy jisté, že na Zličíně uvidíme závodit kompletní českou žákovskou špičku.

Zličínský areál se stal díky aktivitě týmu Calabrone vedeného Martinem Jaroušem vyhledávanou bikovou lokalitou. Je celoročně udržovaný a vždy připraven k tréninku, čehož využívají kluby, jednotlivci i široká sportující veřejnost nejenom z Prahy. I letos pořadatelé poháru zvolili v minulém roce vyzkoušený a neobvyklý model závodu, kdy v sobotu jezdci absolvují trať proti směru hodinových ručiček a v neděli pojedou opačným směrem.

„Já jsem zkoušel v tréninku jezdit oba směry už delší dobu, připadalo mi to zajímavé, tak jsem to ukázal Viktorovi, který si opačný směr projel se stejnými pocity a minulý rok jsme se domluvili, že to zkusíme v závodě. Ohlasy byly pozitivní, závodníci si závod užili a vzpomínají na něj, takže i letos budeme neobvyklý model opakovat“, říká Martin Jarouš, ředitel zličínského závodu a stavitel obou tratí a dodává: „změnou je, že letos budeme začínat oproti obvyklému směru jízdy, aby jezdci měli možnost v pátek trať v klidu na tréninku projet a vše vyzkoušet. Nedělní trať pak povede v obvyklém směru jízdy a většina jezdců ji dobře zná, trénují tady denně, takže nemusí nic najíždět“.

Více informací o seriálu Škoda Pražský MTB pohár najdete zde.