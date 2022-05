Joglová se těší na fanoušky

Dejme přednost dámě. Pro účastnici OH v Tokiu a dvacáté z MS 2019 v Dauhá to bude letos druhý maratonský start. Při tom prvním však před měsícem v Rotterdamu na 28. kilometru odstoupila.

„Těším se na závod s mnoha českými fanoušky. Ještě nejsem stoprocentně fit, a tak nevím, co od sebe mohu očekávat,“ prozradila svěřenkyně trenéra Jana Pernici, která by ráda navázala na titul z roku 2018.

Homoláč se netají úmyslem zaútočit na limit znamenající start na srpnovém ME v Mnichově. „Hlavním cílem je získat titul a zaběhnout rychlý čas,“ sdělil dvojnásobný maratonský mistr republiky, který by v případě zdolání požadovaného kritéria potřeboval o pět sekund zlepšit osobní rekord 2:14:30.

Ze zdravotních důvodů bohužel nepoběží obhájce posledních dvou titulů Vít Pavlišta, a tak Homoláčova cesta za republikovým zlatem může být snadnější. Největší soupeřkou Joglové by měla být pětinásobná maratonská šampionka Petra Pastororá.

Událostí letošního ročníku Volkswagen Maraton Praha je nové týmové pojetí závodu Battle of the Teams. To se sice konalo už loni, ale letos se do něj vedle čtyř špičkových maratonců zapojí i hobíci.

Bitva týmů podpoří charitu

Časy účastníků šesti týmů se přepočítají na body a o vítězi bude jasno, až doběhnou do cíle všichni závodníci. Týmy mají kapitány z řad známých sportovců a nesou jména svých partnerů. Takto se běží pro dobrou věc. Účelem je podpořit charitu.

Každoročním přáním pořádající společnosti RunCzech je překonání traťového rekordu. Ten mužský je už docela vousatý. V roce 2010 zaběhl Keňan Eliud Kiptanui čas 2:05:39 a letos by na něj měli zaútočit jeho krajané Emmanuel Saina a Nobert Kigen nebo Etiopan Ayele Abshero.

Ženský rekord (2:19:46) vytvořila před třemi roky Lonah Chemtai Salpeterová reprezentující Izrael. Největšími favoritkami na prvenství jsou Keňanka Nancy Metová a Etiopanka Azmera Hagosová.

Pro vítěze individuálních kategorií jsou připraveny prize money ve výši 12 500 dolarů, dalším zajímavým bonusem může být také triumf v Battle of The Teams. Pro vítězný tým je připravena odměna 30 000 dolarů, která bude rozdělena rovným dílem mezi všechny profesionální sportovce.

