Prague International Marathon je globální událostí, obrázky běžců v historickém centru Prahy sledují miliony diváků po celém světě, záběry se vysílají ve 131 zemí světa, a to například na BBC, ESPN nebo Sky TV. Také letos nebude chybět na trase kouzelný Karlův most a další magická místa v historickém centru Prahy.

Prague International Marathon má ocenění World Athletics Elite Label Road Race. Proto organizátoři připravují služby a novinky, které si tento závod zaslouží. V minulém ročníku se představil nový koncept Battle of the Teams, který z maratonu udělal ještě přitažlivější událost a přitáhl k běhání další nadšence. V tomto revolučním projektu vytvořili profesionální běžci a hobby běžci - All Runners jedinečné týmy a k vítězství tak mohl přispět úplně každý běžec, nejen hvězdní závodníci. Battle of the Teams bude součástí i letošního maratonu a organizátoři připravují novinky, které přinesou další výhody pro All Runners.

Účastnit se závodu je také možné ve formě 2Run, tedy ve dvojici zaběhnout půlmaratonskou vzdálenost. Registrace na Prague International Marathon je dostupná na stránkách Runczech.com, místa na maraton ještě zbývají.

Prague International Marathon patří k nejlepším závodům na světě.Zdroj: RunCzech