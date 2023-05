Pražský maraton ozdobí „Bitva týmů“. Zapojí se i Ondra a Prskavec

Hvězdní kapitáni Adam Ondra, Jiří Prskavec, Kateřina Neumannová, Ondřej Moravec a Jiří Ježek povedou 7. května své kolektivy v rámci Pražského mezinárodního maratonu. Do unikátní Battle of the Teams mohou k výsledku vedle světových vytrvalců přispět i hobíci.

Pražský maraton patří díky své trase mezi ty nejkrásnější. | Foto: Deník / Martin Divíšek