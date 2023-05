To, s čím přišel na předzávodní tiskovku, tak v závodě naplnil. Keňan Alexander Mutiso vyhrál časem 2:05:09 Pražský mezinárodní maraton a o půlminutu pokořil třináct let starý traťový rekord svého krajana Eliuda Kiptunaie.

Letos padl na pražském maratonu nový rekord | Foto: Ivana Roháčková

Mezi ženami byla v 27. ročníku běžeckého závodu pražskými ulicemi nejrychlejší Etiopanka Workenesh Edesaová (2:20:42). V českém šampionátu se radovali Vít Pavlišta (2:19:14), který triumfoval už počtvrté, a premiérově Moira Stewartová (2:31:54).

Hassanová zkusí napodobit českou legendu. Chci vyhrávat všechno, říká

Letos se startovalo oproti minulým ročníkům z Václavského náměstí, kolem 10 tisíc běžců vyrazilo do závodu z ulice Na Příkopě. „Je to určitě nečekané a nejcennější ze všech vítězství,“ řekl po doběhu České televizi Pavlišta. „Ke konci už to bolelo, protože nemám dost naběháno,“ dodal staronový šampion.

Rozhodující okamžik nastal na 38. kilometru, kdy nastoupil Mutiso a nikým neohrožován doběhl do cíle. „Byla to moje strategie, protože jsem chtěl v konci běžet sám. Nejsem silný v závěrečných spurtech, kdy si může stát cokoliv. Jsem rád, že to takhle vyšlo, ale poslední kilometry byly těžké,“ vykládal vítěz.

Prezidentův respekt má každý, kdo běžel



V 9.00 stál na startu připravený prezident republiky Petr Pavel, který 27. ročník Maratonu Praha výstřelem z pistole oficiálně zahájil. Potleskem pak zdravil všechny až po proběhnutí úplně posledních maratonců a vozíčkářů. „Každý, kdo se postavil na start, má u mě velký respekt. Sportovní akce tohoto druhu jsou obrovskou příležitostí, jak světu ukázat naši zemi v tom nejlepším světle,“ prohlásil Pavel, který chce sport, fyzickou zdatnost a pohyb podporovat. „Považoval jsem vždycky sportovní aktivity za něco příjemného, ale také důležitého, aby se člověk udržoval v kondici nejenom fyzické, ale i psychické. Jestli budeme v životě spokojeni, záleží také dost na tom, zda se budeme v průběhu života hýbat.“

Druhé místo uhájil Etiopan Sisay Lemma (2:06:27) před dalším Keňanem Philomenem Ronem (2:06:51). „Jsem velmi spokojený, že jsem překonal traťový rekord. To byl můj cíl,“ dodal Mutiso.

Edesaová byla dominantní už od startu. Stewartová proťala metu půlmaratonu na osmé pozici v mezičase 1:13:46, a v té chvíli útočila i na ostrý limit pro MS v Budapešti. Ve druhé polovině obě vytrvalkyně zvolnily, nicméně Etiopanka jasně zvítězila před dvojicí Keňanek Margaret Wangariovou (2:23:53) a Violou Kibiwotovou (2:24:55).

Tvrdý trénink a čistá mysl. Fenomenální Kipchoge posouvá lidské hranice

Češka nakonec na limit nedosáhla ani si nezlepšila osobák. Naopak za ním zaostala skoro o dvě a půl minuty, ale celkově skončila sedmá. „Titul je skvělej, čas mohl být o kousek lepší. To mě trochu mrzí. Myslím, že mi chybí celkový objem,“ konstatovala běžkyně.

„V půlce jsem měla krizi. Začala za sebou trochu vláčet nohy a pak to bylo horší a horší. Posledních pět kilometrů bylo nekonečných. Byla jsem ráda, že jsem nezakopla, měla jsem mžitky před očima,“ přiznala sedmadvacetiletá atletka Spartaku Praha 4, která se teď chce zaměřit na desítku a půlmaratony. Na další maraton se přichystá až na podzim.