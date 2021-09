DIC Diamond Cup Praha 2021 plynule naváže na prestižní závod Arnold Classic Europe, který se konal v minulých dnech ve španělské Seville. Předpokládá se proto nejsilnější obsazení ve všech kategoriích. Očekává se, že si cestu do publika najde i řada osobností, které se netají nadšením pro fitness, nebo jsou sami aktivními sportovci. „Například Lukáš Krpálek s manželkou přijde podpořit svou švagrovou, Sabinu Kaderkovou, která soutěží,“ těší popularita závodů Hajabáče, který sám bude obhajovat loňský triumf v kategorii Physique mužů masters.

„Snažíme se nestagnovat a publiku nabídnout pokaždé něco nového, neotřelého. Vloni jsme premiérově představili kategorii juniorů, které doplní juniorky a kategorie fit pairs. To programu rozhodně dodá na atraktivitě,“ komentuje Hajabáč letošní program. Vedení soutěže tak pokračuje v rozšiřování do všech věkových kategorií. Nadále tak pokračují ve stanoveném cíli, kterým je propagace zdravého životního stylu bez ohledu na věk.

Nově tradiční kategorie bodyfitness, bikini-fitness, fitness physique, bodybuilding, kulturistika a v loňském roce přidanou kategorii juniorů, letos doplní i soutěž juniorek a párů. Soutěžící si rozdělí nejen body do světového žebříčku 2021 IFBB World Ranking, ale i 29 IFBB Elite Pro Cards. Vrcholem gala večera bude jako vždy poslední část programu, kdy proběhne soutěž kategorií ELITE PRO v nejprestižnějších kategoriích body building a bikini fitness.

