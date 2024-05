"Moc se těším. Je to to nejvíc, čeho tady u nás v hokejbalu můžete na klubové úrovni dosáhnout. Kvůli tomu to všichni hrajeme," říká Deníku kapitán a odchovanec hostivařského hokejbalu Jiří Vaniš.

"Já osobně si na Kert věřím. Letos jsme je dvakrát porazili, ale také jednou dostali za uši, uvidíme. Každopádně si slibuji vyrovnanou sérii se snad pro nás hezkým koncem. Myslím, že na Kert bude platit to, co na každého. Rychlý, běhavý a útočný hokejbal. Nejednou se nám letos osvědčilo, že když budeme hrát takto, nikdo nám nebude stačit," pokračuje kapitán.

close info Zdroj: HBC Hostivař zoom_in Hokejbalová extraliga jde do finále, Hostivař se utká s Kertem. V kádru Hostivaře najdete nejproduktivnějšího hráče a nejlepšího střelce extraligy, Jana Čejku. "Finále bylo před sezonou jedním z našich vysněných cílů, takže už se těším já i celý tým, až to celé vypukne. S Kertem jsme se potkali letos už třikrát, z toho máme kladnou bilanci 2:1, takže si osobně na Kert věřím. Máme velmi podobně silná mužstva ve všech aspektech, ale věřím, že letos už konečně dynastie Kertu skončí. Je to zkušený tým, který už zvládne všechny styly soupeřovy hry, takže nejde moc co říct, co by na něho mohlo platit. Musíme hrát svůj agresivní hokejbal a hrát hlavně poctivě do obrany a nechat na hřišti vše. Poté věřím, že máme šanci uspět," říká.

V brance bude Hostivař spoléhat na Václava Štourala. "Na finálovou sérii se moc těším, je to sen každého hokejbalisty si zahrát finále. Těším se, až to vypukne. V průběhu sezóny jsme si dokázali, že můžeme hrát s každým soupeřem. Kert je kvalitní a zkušený, ale když budeme hrát naši hru, tak šanci máme. Aktivní hra, hodně napadat a běhat, ale zároveň poctivě dozadu. Je potřeba hrát jako tým a nechat na hřišti maximum," odkrývá recept na úspěch.

Tým Kertu je naprostým králem českého hokejbalu. Posledních šest mistrovských titulů vždy skončilo na Lužinách, extraliga nezná od roku 2017 jiného vítěze… Jen v roce 2020 se kvůli covidu nedohrálo. Navlékne si na šňůru triumfů sedmý korálek?

"Finále je setkání dvou nejlepších celků. Týmy i hráči se znají velice dobře. Budou rozhodovat detaily a touha. Věříme, že cestu známe, ale to ukážou až následující zápasy," tvrdí v rozhovoru pro hokejbalový web hráč Kertu Radomír Vaněk.

Podle něj nebude problém, že jeho tým odehrál v semifinále o dva zápasy více. "Vůbec ne, tohle je finále. Hokejový Třinec hrál v hokeji všechny série na sedm zápasů a došel k titulu. Je to spíše o hlavě a nastavení v týmu. Postup v prodloužení pátého zápasu je velká vzpruha. Půjde o skvělé finále, kde bude k vidění ten nejlepší hokejbal s nejkvalitnějšími hráči, které je možné u nás vidět a se spoustou reprezentantů na obou stranách. Ať už legendy jako Martin Kruček a Tomáš Kudela nebo současné hvězdy jako Honza Čejka a Dalimil Zvonek. Zaslouží si to maximální pozornost celé hokejbalové obce. Věřím, že dorazí co nejvíce lidí. Bude to reklama na hokejbal a nic lepšího není v Česku k vidění," zve fanoušky na velkolepé pražské extraligové finále!

Série hraná na tři vítězná utkání začíná tento víkend. V sobotu a neděli se od 11 hodin hraje v hostivařském areálu. Na Lužiny se přesune první červnový den (od 16), případný čtvrtý zápas série by se hrál na stejném místě 2. června od 14 hodin a pátý duel pak 8. června od 11 hodin opět v Hostivaři.

close info Zdroj: HBC Hostivař zoom_in Hokejbalová extraliga jde do finále, Hostivař se utká s Kertem.