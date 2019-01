Až uvidíte mladší sportovce se squashovou raketou v autobuse nebo v metru, nedivte se. Do Prahy se v letošním roce sjedou nejlepší juniorští hráči z Evropy. První zatěžkávací zkouškou si už prošla česká metropole o víkendu, kdy se v ní uskutečnil prestižní turnaj Czech Junior Open. Zúčastnilo se ho celkem 275 hráčů z 34 zemí světa.

V dubnu čeká Prahu squashový svátek: mistrovství Evropy juniorů. | Foto: Irena Vanišová

„Myslím, že není mnoho sportů v České republice, které by přilákaly takové množství sportovců, navíc z tak rozličných koutů světa. Hráli tu kluci z Kataru, Japonska nebo Bermud či holky z Íránu nebo USA,“ tvrdil Tomáš Fořter, generální sekretář České asociace squashe.

Nejen po organizační stránce, českému squashi se daří také v rámci výsledků. Vždyť na víkendovém Czech Junior Open domácí hráči vybojovali v deseti hraných kategoriích čtyři prvenství a dalších sedm medailí. „Potvrdili jsme si, že patříme k evropské špičce. Úroveň byla velmi slušná, šlo přece o nejvyšší kategorii Super Série,“ hodnotil Tomáš Fořter.



Z titulu se radoval v kategorii do 19 let Viktor Byrtus, který ve finále porazil krajana Ondřeje Vorlíčka, nejlepším hráčem do 17 let se stal Marek Panáček, v kategorii do 13 let Martin Štěpán a mezi jedenáctiletými dívkami dominovala Ella Pelikánová.

Český squash se přitom se svou členskou základnou nemůže rovnat například Francii, Anglii nebo Egyptu. Přesto dokáže vyprodukovat hráče, kteří v drsné konkurenci mohou uspět. „Mezi devatenáctiletými máme dva squashisty, co na nedávném British Junior Open, což je nejprestižnější juniorský turnaj po MS juniorů, prošli do čtvrtfinále a potvrdili svou příslušnost ke světové špičce. A vyrůstají nám další talenti, zejména v kategorii do 13 let, z čehož máme radost,“ řekl generální sekretář.

To, jak silnou juniorskou generaci současný domácí squash má, chce ukázat na evropském šampionátu do 19 let. Ten bude Praha hostit v polovině dubna, přičemž půjde jak o turnaj jednotlivců, tak i týmů. „Bude to organizačně velice náročné. Už teď víme, že se do Prahy sletí více než stovka nejlepších evropských hráčů. Těšíme se na to,“ prohlásil Fořter.



Jak se domácím šampionátu squashistům bude dařit? „Naši junioři dokázali v loňském roce mezi týmy vybojovat třetí místo na mistrovství světa. Nejvyšší ambice máme také na evropském šampionátu,“ dodal Fořter.