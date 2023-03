/FOTOGALERIE/ Kompletní česká lezecká špička v čele se čtyřnásobným mistrem světa Adamem Ondrou se začátkem června představí na Světovém poháru v boulderingu v Praze na Letné, který bude první evropskou zastávkou v letošní sezoně. Do Česka se seriál vrátí po 14 letech především díky úspěchu loňského Evropského poháru v hlavním městě. Naposledy se SP konal v roce 2009 v Brně, kde se závodilo v lezení na obtížnost.

Sportovní lezec Adam Ondra a sportovní lezkyně Eliška Adamovská. | Foto: ČTK

"Pražský závod byl loni vyhlášen nejlepším kontinentálním pohárem vůbec, bez toho by se to nepodařilo," řekl na dnešní tiskové konferenci předseda Českého horolezeckého svazu Jan Bloudek. "Přípravy jsou náročné. Už přes půl roku na tom pracuje dvanáctičlenný tým, který se stále rozrůstá," dodal.

Díky zvýšené kvótě účastnických míst pro pořadatelskou zemi může v Praze startovat šest českých mužů a stejný počet žen. Kromě Ondry, který na loňském mistrovství Evropy získal v boulderingu bronz, bude závodit i Eliška Adamovská, pátá z Mnichova.

"Domácí prostředí pro mě znamená větší tlak i vzhledem k tomu, že boulder není moje hlavní disciplína. Zároveň mě to určitě namotivuje," řekla Adamovská, jež se na rozdíl od Ondry před závodem v Praze zúčastní akcí v Hačiodži a v Soulu.

"Strašně rád bych doma uspěl, ale bouldering je nevyzpytatelný. Navíc jsem se v posledních dvou letech SP v této disciplíně neúčastnil, takže mám horší výchozí pozici, co se nasazení týče," prohlásil Ondra. Ten se před devíti lety stal v boulderingu mistrem světa, vyhrál i loňský Evropský pohár v Praze.

Seznam zahraničních účastníků ještě není známý, ale pořadatelé věří, že i díky atraktivnímu prostředí bude závod kvalitně obsazený. Pro domácí fanoušky bude lákadlem i start třiatřicetiletého vicemistra světa v boulderingu z roku 2007 Martina Stráníka, který se kvůli pražskému SP vrátil do reprezentace a v nominačních závodech uspěl.

Závod začne v pátek 2. června kvalifikací obou kategorií. V sobotu se uskuteční semifinále a finále mužů, o den později vyvrcholí soutěž žen.

Adam Ondra označuje tuto sezonu jako experimentálně-tréninkovou. Přesto by v srpnu rád uspěl na mistrovství světa v Bernu, které bude první příležitostí kvalifikovat se na olympijské hry v roce 2024. Olympiáda v Paříži zůstává jeho hlavním cílem, chtěl by tam vylepšit šesté místo z premiéry sportu pod pěti kruhy v Tokiu. Těší se rovněž na červnový Světový pohár v boulderingu v Praze, kromě toho se hodlá věnovat svým skalním projektům, řekl na tiskové konferenci.

"Hlavní cíl je mistrovství světa, z něhož se do Paříže kvalifikují první tři," uvedl třicetiletý Ondra. "Mistrovství je jednou za dva roky, takže je to pro mě vždycky velký cíl. Byl by to můj čtvrtý titul v obtížnosti a celkově pátý, což mě určitě láká. Pokud bych si ale měl vybrat, jestli titul v obtížnosti, nebo kvalifikace na olympiádu, tak beru to druhé," dodal.

Vzhledem k tomu, že program MS je rozložen téměř do dvou týdnů, bude podle Ondry velmi náročné se připravit a načasovat formu na celou dobu. Případnou další šanci zajistit si letenku do Paříže bude mít v říjnu na evropské kvalifikaci, nejvíce míst bude ve hře v sérii závodů na jaře příštího roku.

Zatímco ze světových šampionátů už má Ondra 11 medailí, při dosud jediném startu na Světovém poháru před domácím publikem neuspěl. V lezení na obtížnost patřil už před 14 lety v rodném Brně k favoritům, ale v kvalifikaci udělal chybu a vypadl.

"Nevzpomínám na to s nějakou hořkostí, byla to trošku smůla. Napálil jsem to, bohužel to nevyšlo. Po závodě jsem si finálovou cestu zkusil a jako jediný bych ji topoval, tak to trošku zabolelo," zavzpomínal. O to víc se těší na závod v Praze, kde loni ovládl Evropský pohár a letos tam zahájí sezonu.

"Místo na Letné je naprosto parádní, lepší reklama na náš sport nemůže být," řekl s tím, že by ho atmosféra mohla vybičovat k ještě lepšímu výkonu, ačkoli bouldering není jeho nejoblíbenější disciplínou. "Z psychického hlediska je to pro mě při obtížnosti asi trochu lehčí. V určitém momentu cesty se dostanu do stadia, kdy mě divácká kulisa uklidňuje, že je všechno v pohodě. Už ale třeba nevnímám, v jakém jazyce mi lidi fandí nebo specifické hlasy svých přátel," vysvětlil.

Vedle závodění na stěnách by se rád vrátil do Flatangeru v Norsku, kde v roce 2017 zvládl nejtěžší cestu na světě a stanovil nový stupeň obtížnosti 9c. Ve stejné jeskyni má připravenou novou mimořádně obtížnou cestu. Loňský pokus o její zdolání mu zhatila nemoc, neuspěl ani jeho rakouský soupeř a kamarád Jakob Schubert. "Mám jenom strach, že až roztaje sníh, jeskyně bude zatopená," prohlásil Ondra.