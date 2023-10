Podívejte se: V Edenu se uskutečnil turnaj malých ragbistek a ragbistů

Nejen ve Francii se hraje špičkové ragby. O šišku umí parádně zabojovat taky holky a kluci všech věkových kategoriích. V neděli 8. října to dokázali na hřišti Rugby Club Slavia Praha, kde se uskutečnil turnaj malých ragbistů a ragbistek do 10 let. Do Edenu přijely týmy z celé republiky, z Jablonce, Babic, Českých Budějovic, Rumburku, Plzně, Úžic a samozřejmě několik pražských. Pořadatelé ze Slavie napočítali přes dvě stě malých bojovníků a bojovnic.

Úspěšné družstvo ragby dospělých Slávistů, které nedávno vybojovalo 2. místo na mistrovství republiky v „sedmičkovém, tedy olympijském“ ragby, přišlo podpořit dětský turnaj. | Video: Deník/Radek Cihla