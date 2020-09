Pomalu se blíží termín pražského dvojzávodu. To je hlavní změna. Letošní sportovní dění úpí pod diktátem koronaviru a nevyhnulo se mu ani klání nejlepších plošinářů světa.

Nejela se žádná z tradičních Grand Prix v Anglii, Švédsku nebo Dánsku, jak bývalo v minulosti nepsaným pravidlem.

Na Markétě se jede v pátek 18. a v sobotu 19. září. Šampionát začal až v srpnu dvěma závody ve Wroclawi, po nadcházejících Grand Prix v Gorzówě a v Praze se plochodrážní cirkus vrátí zase do Polska, kde začátkem října vyvrcholí dvěma velkými cenami v Toruni.

„Po sportovní stránce měly úvodní závody ve Wroclawi výbornou úroveň. Předjíždělo se, byla to napínavá podívaná a zvítězili zástupci ne nové, ale řekněme nastupující silné generace. V Grand Prix se Rus Artěm Laguta a Polák Macej Janowski už několik sezon pohybují,“ řekl ředitel pražské Grand Prix Pavel Ondrašík.

Organizaci podle něj Poláci zvládli, protože v podobných hygienických nařízeních se při domácí lize za účasti nejlepších jezdců pohybují od poloviny června.

„Tribuny byly zaplněny asi ze čtyřiceti procent. V depu mohl mít každý závodník z týmu jen dva mechaniky. Z organizátorů byl přítomný jen nejnutnější personál. Všichni museli mít roušky a rukavice. Nedostali se tam ani zástupci médií. V náustcích se šlo i na stupně vítězů a podobně to bude podle manuálu probíhat i u nás,“ pokračoval ředitel.

„Udělat dva závody za sebou za normálních okolností není problém. Víme, jak si počínat. Ztěžují to však pokyny vycházející z vládních opatření. To je pro nás nové, ale věřím, že se s tím vypořádáme stejně dobře jako kolegové ve Wroclawi,“ pokyvoval hlavou Ondrašík.

Vzhledem k omezením kvůli čínskému viru musí diváci v pražském areálu počítat s odlišným režimem.

„Stadion bude rozdělený do pěti sekcí se samostatnými vchody. Technicky to provedeme tak, že stávající dva vstupy budou zábranami povytaženy ven, aby nedocházelo ke shluku lidí, na což bude dbát pořadatelská služba. Zároveň se budeme snažit fanouškům poskytnout co největší komfort. Například tím, že bude k dispozici větší počet mobilních toalet,“ vysvětlil.

Zatímco na sobotu ta byla v původním kalendáři MS se už vstupenky nedají sehnat, na dodatečně přidaný pátek se dají ještě v předprodejích koupit. „Tribuny se budou skládat z pěti sektorů. V každém bude méně než tisícovka diváků, takže počítáme s necelou padesátiprocentní kapacitou stadionu,“ naznačil Ondrašík.

Novinky: osvětlení a kvalitnější dráha

Po loňské červnové Grand Prix začala na břevnovském stadionku rekonstrukce, která přinesla řadu vylepšení. Jedná se hlavně o odvodňovací systém umělého trávníku. Díky tomu z něj neodtéká voda na trať ani při silném dešti.

Podobně byla ošetřena i dráha, takže se na ní netvoří louže a voda rychle zmizí. O pár decimetrů se rozšířil prostor v zatáčkách, což ocení jezdci při předjížděcích manévrech.

Kompletně se změnil i povrch dráhy. Většina letitého materiálu zmizela. Zůstala jen malá část, která se smíchala s novou směsí a vznikla tak stejnorodá vrstva. Dráha je proti minulosti měkčí a hlubší a po ošetření vodou netvrdne. To by mělo zlepšit její kvalitu.

Nové je také umělé osvětlení včetně stožárů. Stojí až za tribunami, a tak už nebudou divákům překážet ve výhledu.