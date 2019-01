Praha /ROZHOVOR/ - Sportovní Česko si užívá snový rok. Letos už hostilo halové mistrovství Evropy v atletice, hokejové mistrovství světa, fotbalové Euro jednadvacítek či finále tenisového Fed Cupu. Teď se do Prahy sjela funkcionářská elita: v pátek a v sobotu se tam po 16 letech koná valné shromáždění Evropských olympijských výborů (EOV).

Thomas Bach na jednání v Praze | Foto: ČTK/Vít Šimánek

O co jde?

Bez přehánění o veliký svátek. A o setkání výjimečných. Od včerejška už je v Praze i šéf Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach, jenž se zastavil na Hradě u českého prezidenta Miloše Zemana. Jednání bude řídit předseda EOV, někdejší irský judista Patrick Hickey, a včera se v Praze mihl také vlivný šejk Ahmad al-Fahad al-Sabah, bývalý předseda Organizace zemí vyvážejících ropu a dnešní šéf Asociace národních olympijských výborů.

Co je EOV?

Sdružení evropských olympijských výborů, které funguje od roku 1968, letošní valné shromáždění je už 44. v pořadí. EOC sídlí v Římě a organizuje tři velké sportovní akce v čele s Evropskými hrami.

O čem se bude mluvit?

Témat je dost. Budou se hodnotit letošní Evropské hry, volit nejlepší mladý sportovec Evropy a delegáti si poslechnou informace o stavu příprav olympiád v Riu 2016 či Pchjongčchangu 2018. Vzhledem k návštěvě zástupce evropské mezinárodní antidopingové agentury se dá čekat, že dojde i na aktuální skandál kolem ruského dopingu.

Bude řeč i o Češích?

Jak jinak. Marketingová komise EOV se bude zabývat českou myšlenkou olympijských parků, jež přibližují hry domácím fanouškům. „Těší nás to. Je to důkaz, že Češi jsou inovativní a jejich nápady jsou přenositelné i za hranice naší republiky," říká předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Co bude s Evropskými hrami?

I tohle se bude v Praze řešit. Letošní premiéra v Baku se povedla, ale další ročník, plánovaný na rok 2019, je zatím ve hvězdách. Původně se měl v Praze volit pořadatel, ale po vypuknutí ruské dopingové aféry na hlasování nedojde. Jediným kandidátem je totiž Kazaň a Soči.

Kde se bude jednat?

Na severním konci nablýskané Pařížské ulice v luxusním hotelu Intercontinental, kde všichni hosté zároveň bydlí. Je odtud půvabný pohled na nekonečné pražské střechy, možná proto prý nikdo neměl žádné speciální přání ohledně ubytování.

Co hosté dostanou na památku?

České pastelky. Zbytek vám poví šéf českých olympioniků Kejval: „O dárcích jsme přemýšleli dlouho, teď jsou hodně přísná pravidla. Třeba panu Bachovi jsme chtěli věnovat kolo, ale bylo nám řečeno, že by to bylo bráno jako úplatek. Nakonec jsme se rozhodli pro kazetu s pastelkami, s kterými jsme neměli žádný problém. Těším se, až je budu rozdávat. To bude překvapení!"

Šéf českých olympioniků Jiří Kejval: Děti o sportu neví. Musíme to změnit

Trable s dopingem nejsou jediná velká starost šéfů olympijského průmyslu. Mají minimálně ještě jednu: jak dostat děti od počítačů ke sportu? Na tuhle otázku si permanentně odpovídá i předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Hostitel valného shromáždění Evropských olympijských výborů už pár řešení našel: posílá za dětmi do škol slavné olympioniky a před měsícem rozjel spolupráci s největší tužkárnou ve střední Evropě. „Teď je v Sazka olympijském víceboji zapojených 1500 škol po celém Česku, hlásí Kejval.

Půjde to hladce?

O rychlosti to není, spíš o tom, abychom se pořád posouvali dopředu. Víte, Mezinárodní olympijský výbor řeší totéž co my a nechal si zpracovat analýzu od expertů na média. Z ní vyšlo, že děti dneska nesportují kvůli tomu, že o sportu neví.

Čím to?

Všimněte si, že když se díváte na televizi, vaše děti nebo vnoučata s vámi nesedí. Jsou někde jinde, nejčastěji sedí u počítače. Sport se objevuje v televizi, ale už moc ne na sociálních sítích, což je komunikační úroveň dnešních dětí. Takže když se děti baví o fotbalu, myslí tím počítačovou hru FIFA, nikoliv reálný fotbal.

Jenže u počítače nenajdou živé vzory: Messiho, Jágra, Bolta.

Přesně tak. Proto Mezinárodní olympijský výbor připravuje svůj Olympic channel, aby byl blíž mladým generacím. Komunikace s nimi se dlouho zanedbávala a výsledkem je, že děti netuší, že existuje zmíněný Bolt a další sportovní hvězdy. A když pak třeba rychlostní kanoista Pepa Dostál přijede na nějakou školu, jsou z něj všichni paf.

Říkáte, že neznají medailistu z olympiády a mistra světa?

Kdepak. Pepa přijede za dětmi, ukáže jim bronz z olympijského Londýna, a prckové se najednou můžou přetrhnout. Sportovci nám říkají, že děcka nejsou špatná. Problém je v komunikaci, která je špatně nastavená.

Jak jste se s tím smiřoval?

Když jsem to slyšel poprvé, říkal jsem si: Co je to za nesmysl? Ale vlastní dcera mi potvrdila, že je to pravda.

Co se stalo?

Zeptal jsem se jí, proč nesedí s maminkou a nedívá se s ní na televizi. A ona na to: „Já si organizuju vlastní program, protože nejsem zvědavá na to, o čem rozhodl ředitel televize, že se dneska budeme dívat." Přišlo mi to jako neuvěřitelná odpověď, ale hned mi docvaklo, že je i chytrá.

Martin Mls