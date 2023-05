Největší evropské naděje squashe se zapojí do bitev v Praze. Zde se uskuteční šampionát smíšených týmů do 15 a 17 let. Celkem bude hrát 38 týmů ze 22 zemí, dohromady dorazí skoro 250 účastníků včetně rozhodčích a doprovodů. A vidět by měli být také domácí squashisté. „Mají na medaile, ačkoliv to rozhodně nebude nic jednoznačného,“ prohlásil Tomáš Fořter, hlavní organizátor a generální sekretář z České asociace squashe. Turnaj se rozehraje od čtvrtka do neděle, hrát se bude v Hector Sport Centru a v Infinit Step Praha.

Největší evropské naděje squashe se zapojí do bitev v Praze. | Foto: Irena Vanišová

Evropský squash je na vzestupu, vždyť na posledním mistrovství světa juniorů se dostali do finále dva Evropané a v týmech poprvé porazila Anglie favorizovaný Egypt. V tomto týdnu se představí budoucí squashové hvězdy v soubojích o nejcennější medaile v Praze ve smíšených juniorských týmech. Ve hře budou vždycky dva chlapci a jedna dívka. V týmu do 15 let nastoupí do utkání za domácí Adam Burget, Dominik Forgač, Mikuláš Fugek a v dívkách pak Barbora Komárková a Denisa Otahalová. Za tým do 17 let pak Vojtěch Martinovský, Martin Štěpán, David Linhart a za dívky Karolína Šrámková a Aneta Sezemská.

„Šance na úspěch v podobě cenného kovu rozhodně je. Od týmu do 17 let si slibujeme útok na medaili, od druhého týmu chceme, aby hlavně postoupil ze skupiny do čtvrtfinále,“ dodal Tomáš Fořter. Sedmnáctiletou reprezentaci čekají v základní skupině Španělsko, Irsko, Norsko a Slovensko. Patnáctiletí čeští hráči vyzvou Švýcarsko, Belgii a rovněž Španělsko. Ze skupin postupují vždycky dva nejlepší týmy, ostatní čekají souboje o umístění.

Vidět chce být velká naděje českého squashe – Karolína Šrámková. Ta se v šestnácti letech dokázala probojovat do finále mistrovství republiky dospělých, zároveň skončila desátá na evropském šampionátu do devatenácti let. „Mám ráda týmové soutěže. Fandíme si navzájem, což může těžké zápasy klidně rozhodnout,“ vysvětlovala Šrámková. Favority šampionátu jsou týmy z Anglie, Francie, ale také z Polska, kde je squash na vzestupu.

