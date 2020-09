Minulý ročník se kvůli pandemii čínského viru nedohrál. V Dukle s ním ale panovala relativní spokojenost.

„I když na play-off nedošlo a nebyl vyhlášený mistr, v tabulce jsme po jednadvaceti kolech skončili druzí. Kromě toho jsme se dostali do finále Českého poháru a postoupili mezi posledních osm v Challenge Cupu. Bojovali jsme o trofeje a sezona to byla úspěšná. Jenže bez konečného efektu, protože všechno zastavil koronavirus,“ vrátil se o půl roku zpět trenér Dukly Daniel Čurda.

Místo opor junioři

Na jaře se všechno odvíjelo podle scénáře vládních nařízení. „V březnu dostal tým volno, v dubnu se hráči podle možností připravovali individuálně a od května jsme se začali scházet na trénincích. Ke slovu přišla hlavně posilovna a běhání, aby se kluci po přestávce dostali zpátky,“ pokračoval kouč Pražanů.

„V červenci jsme kromě jiného strávili týden na horském soustředění v Harrachově. Pak jsme se připravovali v domácích podmínkách a do startu extraligy odehráli šest přípravných zápasů, z nichž byly čtyři mezinárodní. Myslím, že jsme na extraligu dobře připravení,“ poznamenal kouč.

Během herní přestávky odešli čtyři hráči Ondřejové Zavázal a Šimůnek, Vítězslav Reichl a reprezentant Vojtěch Patzel, který přestoupil do Karviné. „Za výrazné oslabení považuji odchod hlavně dvou posledně jmenovaných. Uvolněná místa jsme zaplnili nadějemi z naší mládežnické akademie,“ pokračoval Čurda.

„Výrazně jsme omladili, nikdo zkušený nepřišel. Jsem zvědavý, jak se s tím dokážeme popasovat. Osobně bych přivítal, kdyby se nám podařilo doplnit kádr o nějakou ostřílenější posilu, ale v koronavirové situaci to není úplně snadné,“ přiznal.

Daniel Čurda je známý tím, že si vždycky klade vysoké cíle. „I s omlazeným celkem bychom měli hrát o medaile. V Dukle je to standard. Tým má velký potenciál, ale jsem zvědavý, jestli ho dokážeme naplnit už v nadcházející sezoně. Očekávám, že se špička extraligy po dlouhé pauze vyrovná, takže to nebudeme mít snadné,“ přemítal.

Čurda zve diváky

„Spoléhat budeme hlavně na osvědčená jména z minulosti brankáře Tomáše Petržalu, Matěje Klímu a věřím, že se k němu přidají i další spojky, ať ty zkušenější, tak právě mladíci, Honzu Blechu na levém křídle, a doufám, že se po operaci kolena dokáže brzy vrátit do sestavy Jakub Sviták. Myslím, že tým je solidní,“ sdělil Čurda.

Extraliga nebude pro jeho svěřence jediným cílem. Dukla se přihlásila se do EHF Cupu a vzhledem k tomu, že posledně postoupila do čtvrtfinále Vyzývacího poháru, bude hrát rovnou třetí kolo. To je ale zatím ještě trochu vzdálená budoucnost.

Prvním krokem bude obrat o body loňského extraligového nováčka. „Chtěl bych diváky pozvat, aby omlazenou Duklu začali hned od začátku povzbuzovat. Mladíci potřebují cítit podporu, abychom navázali na loňské výkony, kdy jsme ve všech třech soutěžích dávali hodně gólů a bavili diváky. V tom bychom chtěli pokračovat i letos,“ přál si.