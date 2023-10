Jan Jirásek se svým týmem převzal pořádání tradičního a zaběhlého turnaje Czech Open loni. A hned první ročník se podařil. V pražských Štěrboholech byli hráči velmi spokojení. Jediné, co trochu chybělo, byla vyšší divácká účast. Letos by to mohlo být lepší, pompéznější hala, lepší propagace, navíc je akce součástí olympijské kvalifikace. „Větší návštěvnost je naše letošní priorita,“ přiznává hlavní organizátor turnaje.

Hlavní organizátor badmintonového Czech Open Jan Jirásek. | Foto: se souhlasem J. Jiráska

Vy jste se minulý rok rozhodli svým způsobem zachránit turnaj Czech Open, kterému hrozilo, že by mohl skončit. Akci jste si vzal pořadatelsky na starost a přesunul ji z Brna do Prahy. Co vás k tomu vedlo?

Otázka zní, jako by to bylo pouze moje rozhodnutí, ale tak to určitě není. Loni mě po našem úspěšném mezinárodním turnaji mládeže oslovil předseda svazu a nabídl mi možnost organizace Czech Open 2022. Nebylo to jednoduché rozhodování, protože na přípravu bylo málo času a chyběly finance, ale nakonec jsme se rozhodli, že do toho půjdeme. Shodli jsme se s Ondrou Lubasem, že pro český badminton je konání Czech Open prostě nutnost a začali společně pracovat na přípravách a zajištění financování. Bez přislíbené pomoci Ondry a jeho kontaktů bych se do dobrodružství s názvem Czech Open určitě nepustil.

Minulý ročník proběhl v pražských Štěrboholech a věc, která vás mrzela, byla slabší divácká účast. Jaké kroky jste podnikli k tomu, aby se na Královku, kde letos turnaj proběhne, přišlo podívat více lidí?

Je to tak, větší návštěvnost je naše letošní priorita. Ve spolupráci s Vojtou Šelongem (předseda marketingové komise Českého svazu badmintonu - pozn. red.) je spuštěná kampaň na sociálních sítích a určitě bude něco i na svazovém webu. Další propagaci turnaje by měla zajistit tato příloha Deníku. Kromě toho se ve spolupráci s ČBaS snažíme o distribuci volných vstupenek. Vstupenky dostali medailisté několika celostátních turnajů a všichni pozvaní hosté galavečeru na oslavu “65 let badmintonu v ČR”. Doufám, že se nám podaří dostat do hlediště více diváků než loni - tento krásný sport si to určitě zaslouží.

Jak se vám turnaj daří zabezpečit finančně. Předpokládám, že dát dohromady rozpočet není úplně snadná záležitost, nebo se mýlím?

Tím, že letos bylo více času na přípravy, tak se podařilo získat důležitou podporu od NSA a pražského Magistrátu. Aktuální ekonomická situace není moc příznivá pro jednání o podpoře dalších partnerů, protože většina firem má letos velice snížené budgety na marketing. Každopádně letošní ročník je zajištěný, uvidíme co dál.

Otázkou také je, jak nastavit cenovou politiku. Kolik bude stát návštěva světového badmintonu sportovního fanouška?

Jak jsem již říkal, naší prioritou je co nejvíce diváků v hale. Mládež do 15 let má vstup zdarma a dospělý návštěvník zaplatí 150 Kč za lístek, který je platný na všechny 4 hrací dny.

Budou moci diváci, kteří se nedostanou na Královku, utkání shlédnout?

Všechny kurty budou po celou dobu turnaje streamované a živé přenosy bude vysílat kanál Badminton Europe. Zároveň jednáme o vysílání v ČT.

Jde o turnaj, který patří do kategorie International Challenge a je zařazený do olympijské kvalifikace. Pozvedne to sportovní úroveň akce, a na jaké hráče se osobně nejvíce těšíte?

Myslím, že obsazení turnaje bude podobné, jako loni. Pro české fanoušky bude určitě zajímavé, že jak Jan Louda ve dvouhře mužů, tak i Adam Mendrek s Ondrou Králem v deblu jsou nasazeni jako číslo jedna. To by při dobré formě těchto hráčů a troše sportovního štěstí mohlo znamenat, že bychom mohli domácí hráče vidět i v závěrečných dnech turnaje bojovat o medaile.

Pomalu se z vás stává organizátorský rutinér, kromě jiného pořádáte turnaj Czech Youth International pro nejmladší kategorie. Jaké jsou ambice do budoucna. Chcete dostat turnaj pro dospělé třeba o kategorii výše, nebo vám Czech Open stačí v kategorii International Challenge?

Pořádání mezinárodních turnajů je trošku adrenalin, trošku stres, ale když se to povede, tak i radost a hrdost. Tyto turnaje nikdy nemůže pořádat jednotlivec, je to o tom složit tým lidí se kterými se vám dobře spolupracuje a můžete se na ně spolehnout, a to se mi zatím daří. Myslím, že pro Czech Open je stávající kategorie optimální. Plány do budoucna určitě máme, ale týkají se spíše rozšíření o další zajímavé akce.