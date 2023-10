Předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek vypráví o svém vztahu k badmintonu a také o tom, jak ve sportu vychovat světového medailistu. NSA v Česku podporuje i badminton, a proto se Šebek do haly Královka na velký turnaj Czech Open chystá.

Předseda Národní sportovní agentury Ondřej Šebek. | Foto: se svolením NSA

Jaký je váš vztah k badmintonu?

Badminton vnímám jako sport, který se rozvíjí a má plno pravidelných hráčů i na rekreační úrovni. Eviduji, že vzniká plno nových míst, kde se badminton hraje. Samozřejmě registruji i soutěžní úspěchy našich badmintonistů, ale sám s ním žádnou vlastní zkušenost nemám.

Badminton je v České republice velmi populární v rámci rekreační hry, velkým snem a cílem je vychovat minimálně evropského medailistu. Vy jste vedl veslařský svaz, jehož chloubou bývali olympijští vítězové Ondřej Synek s Mirkou Knapkovou. Kdybyste měl dát nějakou radu z veslařské „kuchyně“, tak jak vychovat medailistu z velkých akcí?

Ač se říká, že sport je jenom jeden, existují velké rozdíly mezi individuálními vytrvalostními sporty a raketovými sporty. Rada by byla trpělivost, dále také jít cestou individualit, kterými konkrétně vámi zmiňovaní veslaři byli. Každý měl něco specifického ať už Ondřej Synek naprosto ojedinělý somatotyp nebo Mirka Knapková, která se skvěla kondicí, ale také i tím, že začala se sportem později. Musím říct, že kdyby se k oběma těmto sportovcům přistupovalo standardní cestou, tak by svých úspěchů asi nedosáhli.

Doufám, že se nám podaří dostat do hlediště více diváků než loni

Turnaj Czech Open se podruhé koná v Praze. Poslední roky nebyly jednoduché, turnaj převzal organizační tým Jana Jiráska, kterému se pro letošek podařilo zajistit také kvalitnější zázemí. Jak důležité je pro menší sporty, ale i pro NSA, mít turnaje mezinárodního formátu v České republice?

Za NSA vnímáme možnost pořádání mezinárodních akcí na území ČR z několik pohledů. Začnu tím, možná nejpřízemnějším, ale protože jde o ekonomiku, tak velmi důležitým. Pořádání mezinárodních akcí na území České republiky má pozitivní dopad pro rozpočet, podporu podnikání a další věci s tím spojené. Ze sportovního hlediska je to příležitost pro české hráče setkat se se zahraničními sportovci. Na příkladu tenisu mohu zmínit to, že víceméně své know-how výchovy reprezentantů postavil právě na tom, že pořádá na našem území velkou řadu turnajů, do kterých se dostane násobně více hráčů, než těch, kteří by cestovali po světě a měli menší šanci uspět. To je správná cesta, jak lze u nás vychovávat hráče. Samozřejmě, pokud se takových turnajů účastní i atraktivní soupeři nebo hráči, je zde příležitost jak pro diváky, tak pro prezentaci daného sportu na našem území.

Jak moc těžké je v současné době vůbec zorganizovat velký mezinárodní turnaj, a to v jakémkoliv sportu? Bez dotací to, předpokládám, už prakticky nejde…

O pořádání akcí v České republice je obecně velký zájem. Jsme pověstní tím, že akce umíme dobře zorganizovat a to, jak po stránce sportovní a organizační, ale třeba i vytvořením dobré atmosféry mezi organizátory a účastníky turnaje i co se diváckého zájmu týká. Jsem rád, že se nám daří využívat nastaveného systému podpory smysluplných akcí, které mají za sebou historii a potenciál naplnit to, co od akcí na území České republiky chceme. Pokud by tento systém a jakési filtry nebyly nastaveny, tak bychom těch akcí mohli dělat mnohem více, což není vzhledem k finančním možnostem NSA státu možné.

Dostaň Loudu do Paříže! Badmintonisté budou usilovat o olympijské body

Kromě turnaje Czech Open se v Praze podařilo letos zorganizovat i druhý ročník Czech Youth International, který se týká nejmladších kategorií hráčů. Právě to je největší problém většiny sportů, kterým chybí základna. Jak se s tím mají menší sporty vyrovnat a jaké rady dává NSA jednotlivým federacím, aby se co nejvíce dětí věnovalo sportu?

My nemáme ambici radit jednotlivým federacím, protože sporty jsou odlišné metodikou, věkem, od kdy by se sportovci danému sportu měli začít věnovat, technickým vybavením a dalšími specifiky. Odpovím tak, že věříme, že jednotlivé federace mají ve svých řadách odborníky a kompetentní vedení, které ví, jestli je pro ně lepší věnovat se podpoře široké základny nebo naopak se soustředit na menší skupinu velmi talentovaných sportovců, ale to opravdu necháme na rozhodování jednotlivým sportovním federacím.

Czech Open se letos odehraje v hale Královka, kde působí například i euroligový tým basketbalistek ZVVZ USK Praha. Cyhstáte se do haly i vy?

Určitě se rád přijdu podívat a těším se na setkání jak s aktivními sportovci, tak funkcionáři badmintonové federace.