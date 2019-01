Praha - Městská část Praha 3 navrhla fotbalovému klubu Viktoria Žižkov uzavřít novou nájemní smlouvu o užívání stadionu. Podle ní by klub, který dluží peníze za užívání areálu pod televizní věží, ručil bankovní zárukou 270 tisíc korun pro budoucí případy neplacení nájmu. Vedení klubu se už dříve s Prahou 3 písemně dohodlo na tom, že dlužnou částku splatí do 31. března. Podle nového kontraktu by však měl být termín posunut o další dva měsíce.

Stadion FK Viktoria Žižkov. | Foto: ČTK/Michal Doležal

„FK Viktoria Žižkov by se ve smlouvě zavázala, že do 31. května 2015 zaplatí městské části milion korun na vyrovnání všech svých dluhů, MČ by po ní naopak požadovala složení bankovní záruky 270 tisíc korun," uvedla městská část Prahy 3 v prohlášení.

Záruka je stanovena ve výši trojnásobku nově navrhovaného měsíčního nájmu 90 tisíc korun, který by měla Viktoria za užívání stadionu platit mezi 1. květnem 2015 a 30. červnem 2016.

„Městská část bude také oprávněna nájemní smlouvu vypovědět v případě, že bude FK Viktoria Žižkov a. s. v prodlení s placením nájmu déle než 30 dní. Výpovědní lhůta je v návrhu smlouvy stanovena na dobu tří měsíců," stojí dále v prohlášení.

Majitel je v zahraničí

Fotbalový Žižkov o novém návrhu smlouvy nic neví. „Jestli nám něco nabídli, mělo by to přijít písemně na stadion, kde momentálně nejsem. Vím, že majitel Luděk Vinš, který je stále v zahraničí, měl nějaké dohody s městskou částí, ale zda se teď něco bude měnit, to netuším. Je to mezi ním a městskou částí," řekl mluvčí Žižkova Jiří Fryc.

Problém vznikl ještě za minulého vedení radnice poté, co od klubu odkoupila areál asi za 40 milionů korun a uzavřela s Viktorií nájemní smlouvu ve výši 100 tisíc korun měsíčně. Klub podle nynější radnice ale dohodu neplnil, tehdejší rada tak smlouvu vypověděla. I když Viktoria tehdy dluh doplatila, výpověď prý vstoupila v platnost.

