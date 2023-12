/FOTOGALERIE/ Patří mezi největší osobnosti české volejbalové historie. Martin Lébl okusil italskou, belgickou i francouzskou ligu. Byl kapitánem reprezentace. V roce 2000 se v Sydney společně s Michalem Palinkem zúčastnil olympiády v plážovém volejbale. Po skončení kariéry dál pracuje pro svůj milovaný sport. Před pěti lety (spolu)vybudoval mládežnický turnaj Prague Volleyball Games, kterého se mezi svátky zúčastnilo už 116 týmů z deseti zemí světa.

Prezident Prague Volleyball Games Martin Lébl předává cenu pro MVP chlapecké kategorie U16 Konrádovi Binczyckému z Poznaně. | Foto: PVG/David Kratochvíl

„Pro vývoj hráče je mezinárodní konfrontace naprosto zásadní,“ ozřejmil Lébl důvody, proč se do akce takového rozsahu pustil. Na jeho tváři byla znát únava, aby také ne, když poslední finále právě skončilo. „Moje pocity? Úleva. Jsem rád, že všechno proběhlo bez větších komplikací. Bylo to vážně náročné,“ přiznal prezident turnaje.

Jak se mezi svátky zajišťují týmy z tolika zemí?

Asi za to může šeptanda. To, že vše děláme poctivě a kvalitně se už nejspíše ví. Samozřejmě nás trochu přibrzdila pandemie. Jeden ročník musel být zrušený a další proběhl v nouzovém režimu. Teď jsme se vrátili na vzestupnou trajektorii a vydobyli si místo mezi největšími mládežnickými turnaji Evropy.

Nejexotičtější tým dorazil z Mongolska. Co vás napadlo, když jste uviděl jeho přihlášku?

Byli jsme překvapení. Máme určité kontakty s Mongoly, kteří žijí v Česku. Přes ně jsme vše ladili. Členové Volleyball Academy do poslední chvíle čekali na víza a bylo ve hvězdách, jestli vůbec dorazí. Nakonec přijeli a vyhráli jednu z kategorií. Takže spokojenost a máme i příslib, že příště dorazí ve větším počtu.

Přijeli také Poláci, což je ve volejbale pořádně prestižní destinace…

Určitě, jedním z týmů, co k nám pravidelně jezdí je Jastrzębski Węgiel, kde najdeme jednu z nejlepších akademií světa. Každý klub, který dorazí z Polska je zárukou kvality, jelikož volejbal je tam druhým nejoblíbenějším sportem po fotbale. Pro nás jde o takovou Mekku.

Finále PVG 2023:

U14 dívky: Orion - Ústí nad Labem 2:0

U14 chlapci: Mongolian Volleyball Academy - Volejbal Braník 2:0

U16 dívky: Orion - ATK Grosuplje (Slovinsko) 2:0

U16 chlapci: Energetyk Poznaň (Polsko) - VK Lvi Praha 2:0

U18 dívky: ATK Grosuplje (Slovinsko) - Vital Ljubljana (Slovinsko) 0:2

U18 chlapci: Volleytalents Jona (Švýcarsko) - GKS Stoczniowiec (Polsko) 2:0

U20 dívky: Volleyteam Erfurt (Německo) - VK Lvi Praha 0:2

U20 chlapci: RTC Groningen (Nizozemsko) - VK Lvi Praha 2:0

Chybí vám na turnaji zástupci nějakého státu?

Italové, kteří už na Prague Volleyball Games hráli. Věřím, že se do osudí příští rok zase vrátí.

Jak náročné je turnaj zorganizovat?

Čím dál tím více. Tím jak rosteme, rostou i starosti. Systém turnaje máme odzkoušený jeho několikaletou praxí. V podstatě už jen narůstáme počtem dobrovolníků a dalšími lidmi, kteří s námi spolupracují. Zatím se to dá nějak uřídit. Všem bych chtěl moc poděkovat.

Z čeho akci financujete? Je složité sehnat sponzory?

Extrémně složité. Dlouhodobě se spoléháme na podporu Magistrátu hlavního města Prahy a letos i na podporu Pražské plynárenské. Ceny především mezi svátky jdou nahoru, bez sponzorů by to vážně nešlo.

Předpokládám, že fandíte domácím týmům. Co říkáte na českou stopu na turnaji?

Tradičně mají velké zastoupení pražští Lvi, se kterými dlouhodobě spolupracujeme. Dvě finále vyhrály holky z Orionu, v jednom byl Braník a Ústí nad Labem. Všichni mě potěšili a gratuluji jim. Jinak by měla být účast českých týmů vyšší. Pro vývoj hráče je mezinárodní konfrontace naprosto zásadní.

Turnaje se zúčastnily i vaše dcery. Jaký jste „táta fanoušek“?

Asi naštěstí pro ně, nemám čas sledovat všechny jejich zápasy. (směje se) Každý rodič vám to potvrdí, chtěl by, aby děti vyhrávaly. Samozřejmě se to ne vždy daří a není to tragédie.

Berou vaše připomínky?

Troufnu si říct, že ano, ale do jaké míry je to pravda, by musely potvrdit ony.

Prague Volleyball Games 2023 je minulostí. Máte už nějaké plány do příštího ročníku?

I nadále bychom chtěli rozšiřovat počet zemí. Konfrontace stylů, myšlení, zkušeností je extrémně důležitá. Letos poprvé běžel livestream finálových utkání, což je něco v čem budeme chtít pokračovat a asi to i rozvíjet. Nápadů máme spoustu a věřím, že budeme účastníkům přinášet stále lepší zážitky.

