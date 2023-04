Po tomto víkendu je v extralize ragby zřejmé, jak se její účastníci začlení do play-off a baráže. Na sestupových místech zůstávají ragbisté Pragy a Zlína. První mužstvo prohrálo v derby s Tatrou a druhé v Praze nestačilo na Spartu.

Ragbisté Pragy (v žlutočerné kombinaci) prohráli v derby s Tatrou Smíchov a tonou v sestupových vodách. | Foto: Petr Skála/ceskeragby.cz

Extraliga ragby – 5. kolo

Sparta - Zlín 27:16 (12:8)

pětky 5:2, body do tabulky 5:0 Praga - Tatra 15:24 (12:21)

pětky 2:3, body do tabulky 0:4 Vyškov - Říčany 12:30 (5:6)

pětky 2:4, body do tabulky 0:5 Brno - Slavia 15:36 (10:14)

pětky 2:5, body do tabulky 0:5



Pořadí extraligy: 1. Říčany 23 b., 2. Tatra Smíchov 19, 3. Vyškov 16, 4. Sparta 15, 5. Slavia 12, 6. Dragon Brno 10, 7. Praga 5, 8. Zlín 0.

Zlín coby nováček předvedl na Podvinném Mlýně solidní výkon. O vítězství Pražanů na těžkém rozbahnělém terénu rozhodla větší zkušenost. „Zlín velmi dobře bránil a hrál s velkým nasazením. My jsme proti tomu promarnili několik šancí, ale i tak jsme nakonec dosáhli na bonusový bod za pět položených pětek,“ chválil trenér Sparty Eduard Krützner ml.

S Pragovkou je to nahnuté. Pražské derby s Tatrou mělo dramatický průběh. Hosté se brzo ujali vedení 14:0, a to určilo ráz celého utkání. Ve druhém poločase se Praga sice usadila na polovině Tatry snížila na 15:21, ale poslední body zajistil proměněným trestným kopem hostující Karel Šampalík. „Většinu druhého poločasu jsme hráli ve čtrnácti a Praga početní převahu využívala k nebezpečným útokům. Měla dokonce blízko k vyrovnání, a proto pro nás byl důležitý pár minut před koncem proměněný trestný kop,“ poznamenal kouč Tatry Jan Oswald.

Slávisté nachytali Vyškov, do čela ragbyové ligy poskočil obhájce z Říčan

„O naší prohře rozhodlo neodpískané propadnutí mlýna hráčem Tatry před jejich brankou, což se normálně trestá trestnou pětkou,“ argumentoval nespokojeně domácí trenér Pavel Šťastný junior.

Říčany nejsou k poražení

Šlágr extraligy se hrál ve Vyškově, kam zavítaly vedoucí Říčany. Domácí toužili po návratu na první místo v tabulce, ale proti byl hlavně Jihoafričan Tristan Horak, který se s deseti body postaral o třetinu přídělu, který Středočeši Moravanům nasázeli. Říčany po pátém triumfu v řadě zaslouženě vedou.

Hošek zařídil výhru Pragy. „Jsem rád, že jsem pomohl,“ usmíval se ragbista

„Tři čtvrtiny hrací doby to byl velice napínavý zápas. Čekalo se na chybu soupeře. Nakonec ji nikdo neudělal, takže o zápase rozhodl Michal Schlanger, který únikem přes celé hřiště víceméně morálně zlomil odpor Vyškova, a tím nás posadil na koně,“ označil klíčový moment zápasu kouč Říčan Miroslav Němeček.

V další bitvě na moravském poli vyloupila Slavia pevnost brněnskéhu Dragonu. Domácí se v důležitém duelu drželi do poločasu. Po přestávce měli hosté navrch a navyšovali skóre. Pomohlo jim nasazení gruzínského tria Nika Natchkebia-Otari Kilasonia-Zurabi Korkelia. „Rozhodl výkon celého týmu, a dodržení toho, na čem jsme se dohodli. Jsem rád, že začínáme plnit taktiku a tím se posouváme,“ říkal trenér Slavie Martin Javůrek.

Ragbyové derby pro Spartu. Slávisté vedli 19:0, ale po půli se karta obrátila

Zajímavé vysočanské derby

Praga se pokusí o zázrak v derby se Spartou, které se hraje na zelený čtvrtek od 19.00 na jejím hřišti na Podvinném Mlýně. „Věřím, že když nám dobře zahraje roj, a když nastoupí Dan Hošek, který proti Tatře nehrál, protože manželka zrovna rodila, tak Spartu přejedeme,“ pravil bojovně kouč roje Pragy Pavel Šťastný ml.

Jeho sparťanský protějšek Eduard Krützner ml. očekává hodně zajímavé derby, protože oba týmy představí zahraniční posily. „Vysočanské derby má vždycky zvláštní atmosféru. Hráči, trenéři a nakonec i příznivci obou klubů se dobře znají a jsou přátelé. Moc se na utkání s Pragou těším,“ prohlásil trenér Sparty.