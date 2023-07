Pošli to dál! Medailisté z Evropských her spěchali na trénink s budoucí generací

/FOTOGALERIE/ Odkoukávali každý jeho pohyb a do hlavy si zapisovali každou jeho radu. Vždyť takovou příležitost nemají každý den. „Tady náklon a tady si průjezd zkrátíme,“ vysvětloval malým vodním slalomářům Jiří Prskavec, olympijský šampion, mistr světa i Evropy a vítěz Evropských her. Na akademii do Brandýsa nad Labem dorazili také Tereza Fišerová, bronzová kajakářka z nedávných Evropských her v Krakově a rovněž bronzový kanoista Václav Chaloupka.

Olympionici předávali zkušenosti svým malým následovníkům. | Foto: ČOV/Barbora Reichová