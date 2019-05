Poslední otazníky. Lvi ladí program přípravy a hledají nahrávače

A vážně je po sezoně, konstatovali v pondělí večer členové extraligového áčka volejbalového oddílu Lvi Praha. Trenér Tomáš Pomr naposledy foukl do píšťalky a vedl k týmu závěrečnou řeč. „Bylo to přátelské setkání. Těm, co odcházejí, jsem poděkoval a popřál hodně štěstí v nové kariéře. Každý z kluků má u nás dveře otevřené,“ zdůraznil.

Dovolená začala. Lví smečka si užívá volna. | Foto: Deník/David Kratochvíl

Lev Pomr: Chceme jednu partu. Od prvňáčků až po extraligové hráče Přečíst článek › Zpět do tréninkového procesu se budou Lvi hlásit buďto 1., nebo 5. srpna. „Čekáme na rozlosování extraligy. Chtěli bychom, aby příprava trvala minimálně devět týdnů,“ líčí Pomr. Začátek přípravy bude o drilu. „Prvních deset dnů se zaměříme na kondici,“ nastiňuje kouč. Mužstvo rozbije svůj tábor ve Sportcentru České zemědělské univerzity. „V Suchdole máme ideální podmínky. Atletický ovál, přírodní terény, posilovnu i bazén,“ pochvaluje si. „Trávit tam budeme celé dopoledne, které vždy zakončíme obědem v místní menze.“

Poté dostanou hráči do rukou konečně míče. A v neděli 18. srpna vyrazí všechny lví kategorie (od přípravek až po áčko) na týdenní soustředění do Litomyšle. „Chceme vytvořit jednotnou partu,“ vysvětluje Pomr. Změny v kádru Lvů

Příchody:

Jiří Král – blokař (z klubu Cannes)

Luboš Bartůněk – nahrávač (Ústí Nad Labem)

Matej Mihajlovič – univerzál (Posijinica)

Thomas Douglas-Powell – smečař (Ajaccio)

Odchody:

Matyáš Démar – nahrávač (Tours)

Ondřej Fortuník – nahrávač (hledá si angažmá)

Gino Robert Naarden – univerzál (konec kariéry)

David Kuboš – smečař (Kladno)

Mart Van Werkhoven – blokař (Herrsching) Seznam přípravných turnajů ještě nemá definitivní podobu. „Chtěli bychom odehrát tři až čtyři. K tomu několik přátelských zápasů,“ popisuje trenér. Do zahraničí se Lvi nechystají, a tak své síly poměří především s extraligovými celky. „Rádi jezdíme do Hradce Králové. Možná se zúčastníme i nějakého venkovního turnaje, dobrý bývá Chlumec. Jsme už domluveni s Kladnem. A nějaký turnaj možná sami zorganizujeme.“ A teď k tomu hlavnímu – hráčskému kádru. Otazník zatím visí nad nahrávači. „S Ondrou Fortuníkem jsme se nedohodli na podmínkách nové smlouvy, stále nám tak chybí dvojka k Luboši Bartůňkovi,“ prozrazuje Pomr. Celá situace zatím zavání patem. „V Česku nevidíme variantu a nechce se nám přivádět dalšího zahraničního hráče. Asi si pomůžeme někým z juniorky nebo z 1. ligy.“ Na bloku je trojlístek jasný – matador Jiří Král, slovenský reprezentant Šimon Krajčovič a talentovaný odchovanec Petr Špulák. Na univerzálu doplní slovinskou posilu Mateje Mihajloviče kapitán loňské juniorky Jiří Toman. Na liberu zůstává Michael Kovařík, kterému bude konkurovat mládežnický reprezentant Matyáš Ježek. Smečaři budou čtyři – australský legionář Thomas Douglas-Powell a staří známí Marek Šulc, Šimon Kozák a Jan Svoboda. „Nepochybuji o tom, že budeme silnější,“ komentuje novou sestavu trenér. Posila číslo čtyři. Lvi ulovili šoumena od protinožců Přečíst článek ›

Autor: David Nejedlý