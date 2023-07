Dny volna pominuly a vystřídala je neoblíbená letní příprava. Jinak to ale nejde. Házenkáři Dukly chtějí zlepšit letošní páté místo v extralize, a to vede jen přes tvrdou řeholi na nabírání fyzické kondice. Právě na tom Pražané pracovali na soustředění v Harrachově.

Házenkáři Dukly Praha zahájili přípravu na sezonu v Harrachově | Foto: HC Dukla Praha

Dva týdny trval tradiční kemp v krkonošském zařízení Dukly. Ještě před tím měli svěřenci Michala Tonara tři tréninky na Julisce. „Bylo to o běhání nahoru po sjezdovce, dalších cvicích na fotbalovém hřišti s umělou trávou a o posilovně. Prováděli jsme nepříjemné věci, které hráči moc nemusejí, ale jsou nutné, aby v sezoně měli z čeho čerpat síly,“ vyprávěl trenér.

„Na horách nám počasí docela přálo, respektive teploty nebyly tak vysoké jako v nížině. Občas se nám nad hlavou přehnal nějaký mrak, takže to bylo při běžeckém tréninku snesitelné. Na rozdíl od úplného začátku, kdy bylo v Praze asi třiatřicet, a na stadionu se nedalo kam schovat,“ vzpomínal na výheň Tonar.

Odešel David Šůstek, přišel trenérův syn

Nyní se házenkáři ve žlutočervené kombinaci už v domácí hale vracejí k míči a herním činnostem. „Přijdou i první přípravné zápasy, v srpnu nás prověří i zahraniční týmy z Rakouska nebo Německa, zajedeme na miniturnaj do Lovosic a pak nás čekají nějaká utkání ve Slovinsku,“ prozradil kouč nadcházející program s tím, že extraliga začne první zářijový víkend.

Pauza mezi dvěma extraligovými ročníky přináší obvykle i pohyb v kádru. V Dukle jich není zase tak moc. Po dlouhé době odešel David Šůstek, který řadu sezon patřil k oporám. Vrací se do Nového Veselí, odkud před lety přišel. Posilou bude starší trenérův syn Michal Tonar mladší, který přišel z Plzně.

„Bude to znamenat posílení na střední spojce, kde si s Kubou Svitákem budou moct rozdělit úlohy. Na okysličení naskočí někteří nadějní mladíci a budou pendlovat mezi dorostem a áčkem. Další kluci budou mít možnost probojovat se do prvního celku z Dukly B, která postoupila do druhé nejvyšší soutěže,“ dodal kouč.