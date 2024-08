/FOTOGALERIE/ Týden přípravy mají za sebou pražští Lvi. Volejbaloví vicemistři ho strávili v Unyp areně, kde kombinovali posilovnu s tréninky v hale. S torzem týmu, v němž scházeli reprezentanti, polykala tréninkové dávky zatím jediná posila – 25letý univerzál Manuel Balagué. „Jsem nadšený, že tu mohu být,“ uvedl Argentinec, jenž zamířil do české metropole ze švýcarského Lausanne, předtím hrával i ve Francii, Kypru a rodné zemi.

Máte za sebou první tréninky, s jakými pocity jste je absolvoval?

Cítím se velmi dobře. Měli jsme posilovnu a trochu jsme si osahávali míče. Zatím vše zvládám a věřím, že to tak bude i nadále.

Mezi hráči nebývá příprava populární. Máte z ní obavy?

Vím, že jde o náročnou část sezony, ale já rád tvrdě pracuji, volejbal miluji, a tak si užívám i přípravu.



Zapadl jste do kolektivu?

Naprosto bez problémů. Každý z kluků je na mě velmi milý, takže mám radost, že tu jsem.

Víte něco o českém volejbale?

Ano, minulou sezonu jsem sledoval hodně českých zápasů. Velmi se mi líbí extraliga a přišel jsem i kvůli tomu, jak vysokou má úroveň.

Máte argentinské trenéry a jednoho spoluhráče. Považujete to za výhodu?Vždycky je milé mít v cizině okolo sebe krajany, se kterými můžete spolupracovat. Je skvělé, že spolu můžeme mluvit o úplně běžných věcech. Nějakou protekci ale neočekávám. (směje se)

S čím do klubu přicházíte?

Budu se snažit, abych dal týmu to nejlepší a hrál nejlépe, jak to půjde. Věřím, že máme velké šance hrát o titul i o Český pohár a určitě chceme odvést dobrou práci i v evropském poháru.