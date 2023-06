/FOTOGALERIE/ Všechno je při starém. Hlavní závod 110. ročníku závodu osmiveslic skončil podle očekávání. Favorizovaná posádka Dukly zvítězila při návratu na Primátorky v sestavě Filip Zima, Dalibor Neděla, Tomáš Šišma, Jan Cincibuch, Václav Baldrián, Marek Diblík, Jan Čížek, Lukáš Helešic s legendárním kormidelníkem Oldřichem Hejduškem. Na druhou loď - složenou z týmů Dukly a Slavie - měla náskok téměř dvou délek. Třetí skončila další osma Dukly.

Pražské Primátorky se v krásném počasí vydařily. Tradiční veslařská regata přilákala k Vltavě davy fanoušků a byla i společenskou událostí. | Foto: Ivana Roháčková

„Návrat byl těžký, protože jsem přibral a neměl jsem váhu, kterou jsem potřeboval. Musel jsem shazovat, asi tři kila se mi podařila, ale nedosáhl jsem na to, co jsem měl,“ přiznal pro čtk pětašedesátiletý Hejdušek, jenž Primátorky vyhrál po už pošestadvacáté. „Kluci jeli výborně, byl to perfektní závod. Skvěle se toho zhostili, takže moje kila odvezli úplně hravě. Musím říct, že jsem si to užil,“ pousmála se veslařská legenda.

Veslaři Dukly v minulých dvou letech na Primátorkách nestartovali v dresu armádního klubu, podle zavedených regulí se totiž zástupci resortních center včetně Dukly nemohli nejslavnějšího českého závodu účastnit. Pro letošek organizátoři omezení zrušili.

Helešice zajímá jen olympiáda

Pošesté se z triumfu radoval duklák Lukáš Helešic, který před třemi roky nečekaně ukončil kariéru, ale nyní je zase zpět. Motivací je při návratu k aktivní kariéře možnost kvalifikovat se - v posádce s Václavem Baldriánem na dvojce bez kormidelníka - na olympijské hry v Paříži 2024.

Víkend plný veslování. Pražské Primátorky se opět ukáží v plné kráse

„Přestal jsem vrcholově veslovat, nicméně jsem se furt hýbal. Přešel jsem z Dukly na ČVK, abych se udržoval. Spousta lidí okolo mě začalo kroužit, nahlodávat mě. Přítelkyně taky, že jsem ještě mladej, abych toho později nelitoval,“ říkal Helešic, který ve vítězné posádce zastával roli veslovoda.

Zkusil to a začalo se mu dařit. „Krok za krokem se v Česku zase snažím dostat mezi elitu,“ pokračoval závodník, který má za sebou start na OH 2016 v Riu a společně s Jakubem Podrazilem na dvojce bez kormidelníka ovládli světový pohár.

Letošní plán s novým parťákem je zřejmý - dobře se připravit na třetí závod SP v Lucernu a pak uspět na MS, které bude kvalifikací na olympiádu. „Nic jiného než Paříž mě nezajímá,“ přiznal Helešic. K postupu na OH potřebují skončit do jedenáctého místa.