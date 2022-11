Vlastně jsem ani nevěřila, že by se to mohlo podařit. I když jsem měla před druhým Milanem Zatloukalem náskok, stále jsem si opakovala, že to není možné, že bych to udržela, on to ještě nějak dotáhne. (usmívá se) Ale nestalo se a opravdu jsem začala věřit, že se to povedlo, po posledním dostihu v Chuchli. Můj náskok v té chvíli už nemohl při závěrečném dostihovém dnu v Kolesách ani teoreticky dotáhnout. Ani jsem to ještě nevstřebala.

Blízcí jistě boj o titul sledovali, zvláště pak manžel Dušan, který přišel při vaší svatbě v jezdeckých botách, aby mohl hned po obřadu startovat v boji o titul šampiona. Tehdy mu to těsně uniklo…

Žokej Petr Foret, žokejka Martina Havelková a žokejka Jiřina Andrésová.Zdroj: Tomáš BernatSamozřejmě, že na to s úsměvem vzpomínám, moc jsem mu to přála, ale o fous mu to nevyšlo. On přece jen šampionský titul v kariéře získal, a to i na překážkách. Manžel mi něco vytkne jen zřídka, já sama jsem svým největším kritikem, snažím se na sobě pracovat a zlepšovat se. Ale nemyslím si, že jsem nějaká hvězda. Jezdce dělá kůň a letos jsem měla i potřebné štěstí. Ono je to tak, že se vám dvakrát třikrát něco nepodaří, majitelé k vám ztratí důvěru a pár týdnů si nesednete na pořádného koně. Letos se mi podařilo udělat dobré výsledky a majitelé mi dávali důvěru. Jsem ráda, že jsem jim to oplatila.

Jaká bude oslava?

Pokud si někdo představuje alkoholovou party, tak to určitě ne. Já nepiji, jen výjimečně si dám sklenku vína. No možná, že ta výjimka by mohla být teď…

Budete letos startovat i v zahraničí?

Pokud by mi někdo takovou šanci nabídl, rozhodně bych se jí nebránila. Byla jsem nedávno ve Varšavě, moc se mi to líbilo, i když kriticky říkám, že se mi to nepovedlo podle představ.

Po sezoně si každý zaslouží oddych. Plánujete nějaký relax?

Pojedu s dětmi na Madeiru. Dominik má touhu stát se pilotem a ještě neletěl, tak mu to chci dopřát, stejně jako dceři Denise. Ta na rozdíl od Dominika už také jezdí na poníkovi a obávám se, že bude kráčet v našich šlépějích. (směje se) Manžel zůstane doma, přece jen je třeba starat se o koně ve stáji, ale myslím, že ho to ani neláká.

Poslední zvonění v Chuchle Areně…

Pražská dostihová cvalová sezona skončila v sobotu. Stejně jako ve všech předchozích případech ji provázela velmi slušná návštěva. Diváci viděli sedm vítězů, z nichž ten překvapivý byl v hlavním dostihu, Pražském zimním favoritu PP Asset Management na 1800 metrů.

První v cíli s č. 5 žokejka Martina Havelková a klisna Lowe Wole, druhý s č. 10 žokej Jaroslav Línek s Charpentier a třetí s č. 4 žokejka Ingrid Janáčková Koplíková s Tommy Lee Horn.Zdroj: Tomáš BernatVšechny favority sobotního dostihu pro dvouleté koně zaskočila klisna Lowe Wole v sedle s žokejkou Martinou Havelkovou, která zvítězila před Charpentierem s žokejem Jaroslavem Línkem, kterému se také příliš nevěřilo.Martina Havelková vyhrálai poslední dostih pražské sezony, Cenu společnosti Tipsport s valachem Well Allright.

Na skok přijel ze Španělska také žokej Václav Janáček, zaznamenal dvě vítězství. První s Has D´Emra , druhé s Like Magicem. Po této výhře vyrazil okamžitě zpět do Madridu, sotva se stačil osprchovat, aby stihl letadlo. „Zatím ve španělském šampionátu vedu, tak doufám, že se mi podaří vše udržet,“ podotkl český i španělský šampion.

Pokud by diváci chtěli ještě do Chuchle Areny na dostihy přijít, mají možnost 17.listopadu. To se zde koná závěrečný klusácký mítink.