Za pozornost stojí spousta zajímavostí: pro Francii to byla první výhra v nejprestižnějším automobilovém seriálu po 24 letech. Považte, naposledy to dokázal v roce 1996 Olivier Panis v Monaku.

V Gaslyho vlasti vzbudil triumf, i když mu k prvnímu místu pomohl Hamiltonův prohřešek a následný trest, pochopitelně nadšení. Země čtyřnásobného mistra světa Alaina Prosta jásá.

Překvapivý vítěz, jehož největším úspěchem bylo druhé místo při Velké ceně Brazílie, po závodě nestačil kontrolovat mobil, co mu chodilo blahopřejných zpráv. A ne ledajakých. Zmeškaný hovor měl i od francouzského prezidenta.

Hodně gratulací

„Emmanuel Macron mě opravdu překvapil. Říkal, že je na mě hrdý stejně jako celá země. Připomněl, jak dlouho museli Francouzi čekat, než si mohli z pódia formule 1 poslechnout hymnu,“ vyprávěl rodák z Ruenu.

„Bylo to dojemné. Ještě víc jsem si uvědomil, co jsme se stájí AlphaTauri dokázali,“ pokračoval.

Kromě poklony od hlavy státu ho potěšily i další gratulace. Hodně jich přišlo od sportovců. „Ozvali se fotbalisté Neymar, Mbappé nebo Griezmann, ale i basketbalisté, tenisté a cyklisté. Prostě něco šíleného.“

Formule stejně jako jiná odvětví se vyrovnává s nařízeními kvůli pandemii. Sezona tak začala až začátkem července v Rakousku, do neděle se zatím odjelo osm velkých cen a platí na nich zvláštní režim.

Piloti si jsou ale blíž, aspoň podle toho, co řekl Gasly.

S Hamiltonem a Charlesem Leclercem si totiž během jara našli společnou zábavu. Neusedli do monopostu, ale k počítači. „Pařili“ akční hru Call of Duty. „Jen v době, kdy život nebyl tak vzrušující. Když jsme neměli tolik adrenalinu, byl to příjemný způ-sob relaxace. Jak se dostaneme na trať, je to už jiný příběh,“ dodal Gasly.