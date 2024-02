Volejbaloví Lvi dál vládnou extralize. V repríze loňského finále vyhráli v Českých Budějovicích za 87 minut 3:0 na sety a dosáhli na patnácté vítězství v nejvyšší domácí soutěži v řadě. Proto se nelze divit, že trenér Juan Manuel Barrial zářil a utkání hodnotil v superlativech. „Odehráli jsme skvělý zápas. Od začátku jsme předváděli kvalitní volejbal. Jde o cenné vítězství. O to více, že jsme porazili silný tým v jeho hale,“ doplnil.

Dobrá práce. Pražští Lvi přehráli budějovický Jihostroj na jeho palubovce 3:0. | Foto: Jihostroj/Dan Kubát

Jihostroj ČB-Lvi Praha 0:3 (19:25, 22:25, 22:25)

Rozhodčí: Grabovský, Spáčil. Diváci: 2235. Jihostroj: Carísio, Balabanov, Okolič, González, Luengas, Sedláček, libero Kovařík. Střídali Leština, van Schie a Emmer. Trenér Kowal. Lvi: Vodička, McCarthy, Schouten, Čech, Crer, Janouch, libero Moník. Střídali Estrada a Kollátor. Trenér Barrial.

Úsměvy rozdával rovněž kapitán Pražanů Jakub Janouch. „Super výkon,“ zdůraznil a dal se do detailnějšího rozboru. „Pokud jsme hráli trpělivě a nepomáhali domácím vlastními chybami, tak jsme měli otěže utkání ve svých rukách. To bylo naštěstí většinu času,“ pochvaloval si velezkušený nahrávač. „Po základní části chceme zůstat na prvním místě tabulky. Toto je dobrý krok, aby se nám to povedlo,“ dodal Janouch za celý tým.

Jihočeši si sypali popel na hlavu. Mrzelo je, že před více než dvoutisícovou návštěvou zaostávali. „Nepodali jsme dobrý výkon a nedokázali držet svou standardní úroveň hry. Na to, že jsme byli doma, jsme dělali hodně chyb, především na servisu. Tohle se nám nemůže stávat,“ hromoval trenér Andrzej Kowal. „Gratuluji soupeřům, zvítězili naprosto zaslouženě,“ zakončil sportovně.

Další extraligové utkání sehrají Lvi v Unyp areně ve čtvrtek 29. února od 18.00 s Karlovarskem. Ještě dříve na na čeká Final four Českého poháru. V neděli od 15 hodin se představí v táborské Sportovní hale Mír v semifinále s Beskydy. Pokud uspějí, čeká na ně o den později na témže místě finále proti lepšímu z dvojice Hradec Králové a Odolena Voda. Zápas bude zahájen v 18.00 a přímým přenosem ho bude vysílat ČT sport.

