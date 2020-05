Žijeme v době ekonomické recese. Lvy táhnou peníze Tomáše Janečka. Neměl jste obavy, že by mohl odejít?

Ani ty nejmenší. Na setkání majitelů klubů přišel návrh na uzavření soutěže. Tím, že prošel, vznikl čas pro týmy, aby se stabilizovaly. Byla tu tedy spíš otázka, jestli se vydat cestou výrazných úspor, bez ohledu na umístění šetřit a pracovat s juniory, nebo do sezony jít naplno s nejvyššími ambicemi. Nakonec jsme se rozhodli pro sportovní cestu.

Janeček úspory odmítl, nakladl na vás nejvyšší cíle, hovoří o titulu. Jak se vám to poslouchá?

Velmi dobře. Děláme sport a musíme mít nejvyšší cíle. Já s nimi nemám problém. Vím, že to nebude jen o tom poskládat tým, což se nám povedlo, ale také o mravenčí práci. Musíme makat a rvát se. Samozřejmě, extraliga nebude jen o nás, důležité bude, jakým způsobem k příštímu ročníku přistoupí ostatní. Ještě neznáme jejich kvalitu, jen víme, že my budeme silnější.

Loňský kádr by na titul nestačil, potřebovali jste posílit. Jak jste postupovali?

Nejdříve jsme vypracovali rozvahu. Když jsme si řekli, že do posílení půjdeme, určili jsme si, koho budeme hledat. Věděli jsme, že se musíme extrémně zaměřit na smečaře. S Tomášem Janečkem jsme byli v denním kontaktu a vytvářeli seznamy hráčů ze všech evropských lig.

Předpokládám, že s pomocí aplikace Smart Volley.

Ano, měli jsme data, získali informace a na základě žebříčků jsme vytipovali hráče, které chceme oslovit. Poté jsme museli zjistit, kdo je zastupuje a s kým tedy jednat. Vznikla vážně obrovská databáze volejbalistů i agentů. Se všemi jsme byli v kontaktu. Někdy se nápady ukázaly jako nereálné, hráči byli drazí a byli jsme odmítnuti. Ale věděli jsme, co chceme. Ti, kdo přišli, byli od začátku v nejužším výběru a jsme rádi, že je tu máme. Navíc jsme vytvořili velkou databázi hráčů, kterou můžeme v budoucnu využít, získali jsme přehled a seznámili se se spoustou zahraničních agentů.

Bylo jednání se zahraničními agenty jiné, než na jaké jste zvyklí?

Trochu ano. U nás se obchoduje mezi kluby, hráči přestupují v rámci extraligy. Teď to bylo jiné – profesionálnější, sportovnější, měli jsme z jednání dobrý pocit. Všichni byli vstřícní, ocenili, že máme hráče perfektně zmapované. Často se nás ptali, jak jsme na ty hráče přišli, a chválili nás, že rozumíme volejbalu. Smart Volley nám hodně pomáhá.

Kdo tedy přišel?

Výborný srbský blokař Aleksandar Nedeljkovič a jeho krajan Stefan Skakič, což je talentovaný přihrávající smečař, který je od letošního roku v širším kádru reprezentace. Třetí jméno vám zatím neprozradím, ale jedná se o špičkového smečaře, který by měl být naším rozdílovým hráčem. Všichni podepsali dvouleté smlouvy, mužstvo stavíme i s výhledem na evropské poháry.

Někdo jim musel uvolnit místo. O koho se jedná?

Končí Mára Šulc, který podepsal smlouvu v rakouském Zwettlu. Odehrál u nás čtyři roky a odvedl perfektní práci. Nikdo ho nevyhazoval, ale sám se rozhodl zkusit zahraniční angažmá. Odcházejí i libero Michael Kovařík a smečař Thomas Douglas-Powell, kterým končily smlouvy. A blokař Šimon Krajčovič přestupuje do jiného extraligového celku.

To je překvapivé. Miláček ochozů posílí konkurenci.

Nejenom ochozů, ale taky můj. (směje se) Se Šimonem jsme jednali do poslední chvíle. Měl jsem pocit, že si zaslouží přestup do zahraničí. Je mi líto, že všechno dopadlo takhle, odmakal tady dobré roky a navíc se neustále zlepšoval. Říkal, že potřebuje změnu, že tu byl dlouho. Chápu ho a přeju mu jen to nejlepší. Což samozřejmě platí také pro ostatní.

Mluvil jste o cizincích, ale klub má i výbornou mládež. Počítáte se zařazením juniorů do extraligového áčka?

Určitě. Pro juniory bude klíčové hrát 1. ligu. Loni v ní došli až do finále, což bylo famózní. Honza Svoboda a Matyáš Ježek jsou již pevným článkem áčka, stejně jako Petr Špulák, který by měl letos na hřišti dostat větší prostor. Honza Vodička s Jirkou Tomanem budou tým doplňovat. Do tréninku naskočí i mladí David Kolátor a Ladislav Toman. Všechno je jen na nich. Když budou pracovat, jak pracují, budou dostávat více šancí. Jsem přesvědčený, že nám všechno bude klapat. Sestavili jsme zdravý mix hráčů – mladé i ty zkušené.