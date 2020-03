„Za běžných okolností bychom si samozřejmě přáli, aby se s paní Danou mohli rozloučit všichni, kdo jí chtějí vzdát hold. Za současné situace jsme však se vší zodpovědností a zároveň s respektem k jejím přáním o podobě pohřbu přistoupili pouze k malému obřadu,“ uvedl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru.

„Věřím, že veřejnost i média v současné obtížné době toto rozhodnutí pochopí. Ti, kteří se budou chtít s Danou Zátopkovou rozloučit, nechť doma na její počest zapálí svíčku,“ vybídl Kejval.

Obřad v tomto formátu se bude konat kvůli aktuálním opatřením proti šíření koronaviru. „Dana si přála zádušní mši, která bude celebrována, až pomine tahle situace,“ řekl Oldřich Svojanovský, předseda Českého klubu olympioniků.



„V září, kdy se každoročně koná běh rodným krajem Emila Zátopka, by pak mělo dojít k uložení Daniných ostatků na hřbitově Valašský Slavín v Rožnově pod Radhoštěm vedle jejího manžela. Věřím, že to už budeme moci nachystat akci za přítomnosti mnoha Daniných přátel i lidí, kteří jí dlouhodobě pomáhali. S cimbálovou muzikou a s dobrou náladou – tak, jak si to přála,“ uvedl Oldřich Svojanovský.

