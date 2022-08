Podmol oznámil účast na Dakaru. Předvedl trik a čeká ho premiéra filmu

Nastávající ročník Dakarské rallye nebude bez Libora Podmola! Český freestyle motokrosař by se měl účastnit kategorie Original bez asistence. Oznámení o účasti pojal originálně – na dakarském speciálu předvedl na své zahradě trik – Backflip Indian air. „Být sám na Dakaru je výzva a hlavně dobrodružství, které chci zkusit. Bude to podobný adrenalin, jako salto na této motorce přes můj plot. Myslím, že jsem první, co předvedl opravdový freestyle trik na dakarském speciálu,“ dodal s úsměvem Podmol, který se připravuje na další velkou věc – za týden bude mít premiéru jeho nový film Adam a jeho poslední cesta v CineStaru Praha na Andělu.

Libor Podmol | Foto: archiv jezdce