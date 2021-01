Spousta modřin, naražené rameno, žebro, koňary na obou nohách i na paži… „Jsem fakt zbitej, ale šťastný. Medaile, pro kterou jsem přijel, bude viset v mým pokoji a půjdu ji určitě ukázat na hřbitov tátovi,“ prohlásil v cíli Libor Podmol.

Slavný freestyle motokrosař skončil v Dakarské rallye celkově na 31. místě. Nemuselo se to povést. Třicet kilometrů před cílem Podmolovi odešla po pádu přední pneumatika. Zachránil ho až Roman Krejčí, se kterými si kola vyměnil. „Zažil jsem na Dakaru úplně všechno. Velký pád, technické problémy a nakonec pomoc od přítele. Moc si toho vážím.“

Také závěrečná etapa v Saudské Arábii byla pro Libora Podmola dramatická. Úspěšný motocyklista jel vpředu s rychlejšími závodníky. Na 85. kilometru ale najel na kámen, motorka dostala ránu na přední kolo a český jezdec vypadl přes řídítka.

Slova chvály pro soupeře

„Spadl jsem do písku, což bylo v pohodě. Pokračoval jsem dál, ale 30 kilometrů před cílem už to nešlo, kolo bylo zničené. Už jsem myslel, že je konec, a že cíl neuvidím,“ popisoval náročné chvíle Podmol, kterému pomohl Roman Krejčí, další závodník, který však pokračoval po technických problémech v předchozích etapách mimo hlavní pořadí.

„Když mě viděl, zastavil a řekl mi, jestli nechci jeho přední kolo. S velkým vděkem jsem souhlasil. Výměnu předních kol jsme provedli před organizátory. Vyrazil jsem trochu ve stresu a povedlo se mi dojet do cíle. Nakonec to byl happyend,“ popisoval finální chvíle Podmol, který ještě v cíli na Krejčího počkal.

„Dorazil s mým poškozeným kolem o hodinu později. Když se blížil, byl jsem moc rád a mohl už naplno slavit. Moc si toho jeho gesta vážím, kdybychom byli v obrácené situaci, udělal bych to pro něj taky. Dakar není jen o výsledcích, ale také o přátelství, zážitcích, které nezapomeneme do konce života.“

Spoustě lidem zavřeli pusu

Celý Podmol Dakar Team je Krejčímu velmi vděčný. „Za mě je Krejčí největší hrdina. Já jsem mu zavázaný do konce života. Je to pro mě frajer. Tohle se nezapomíná,“ dodal Petr Vesecký, Podmolův hlavní mechanik. Podmol tak dovezl své jméno do cíle nejtěžší maratonské soutěže, které se zúčastnil v roce 1994 také jeho otec. Ten však Dakar nedokončil, později tragicky zahynul při autonehodě.

Obrovskou radost po dojetí do cíle vnímali všichni z jeho týmu – Vladimír Hejný, Petr Bábek a Vladislav Zeman a Petr Vesecký, který s Podmolem spolupracuje přes deset let. „Zažil jsem s ním hodně, například vítězství na X-Games jako první ne-americký jezdec.

Tady jsem si upřímně sáhl na dno. Je to nebezpečný závod. A jednoznačně jde o týmový výkon, kdybych motorku připravil špatně, musel by kvůli mně odstoupit. Z toho jsem měl hrozný stres,“ popisoval Vesecký. „Spoustě lidem jsme zavřeli pusu. Říkali, že Libor nemá na to dojet. Jsem šťastný, že se mýlili. Momentálně jsem na obrubníku a tečou mi slzy.“