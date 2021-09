A na startu se objevují i lidé z druhé strany dveří od cely. „Připínám si žlutou stužku a říkám tím, že je potřeba pomáhat lidem, kteří se upřímně snaží začít znovu,” řekla ředitelka věznice Kuřim Gabriela Slováková, která myšlenku Yellow Ribbon Run v roce 2016 ze Singapuru do Česka přivezla.

Akce má i své ambasadory, jedním z nich je herec Petr Čtvrtníček, který mimo jiné vystupuje s vězeňskou kapelou. „K projektu jsem se dostal přes to, že hraji ve vězeňské kapele Wsedě na bubny a říkal sem si, že můžu pomoct i víc. Lidi, co vyjdou z vězení, potřebují jenom, aby k igelitce, kterou si nesou z kriminálu a k pospanému trestnímu rejstříku, který mají v ruce, dostali šanci,“ řekl Čtvrtníček.

Letos se podle informací organizátorů z organizace Rubikon centrum registrovalo přímo na běh v lesoparku v Řepích a také na individuální běhy v okolí svého bydliště přes 600 lidí. „Je to rekord, třeba v roce 2019 bylo registrací 553,“ uvedla za organizační tým Veronika Friebová.

Už pošesté se v úterý 7. září běžci vydali na Yellow Ribbon Run. Událost nese podtitul Uteč předsudkům a kromě protažení těla má i osvětový rozměr - má podpořit návrat odsouzených do společnosti. V závodním poli se objevují i odsouzení lidé.

