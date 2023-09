/FOTOGALERIE/ Nádherné počasí, k tomu 12 a půl tisíce návštěvníků a především řada spokojených dětí, které možná našly svůj nejvíce oblíbený sport, kterému se budou dlouhodobě věnovat. Třináctý ročník rodinného festivalu Sporťáček byl zdařilou akcí, která si klade za cíl pomoct dětem a rodičům se správným výběrem sportu. „Našim cílem je každého zapojit do hry,“ říká Jakub Makalouš, zakladatel Sporťáčka a Wannado Festival Tour. „A jsem rád, že se nám to pořád daří.“

Ve sportovním areálu Hamr Braník proběhl další ročník oblíbené akce Sporťáček. | Foto: Wannado

V sobotu do sportovního areálu Hamr a na Branickou louku do pražského Braníku dorazily tisíce lidí, kterým se tu prezentovalo 120 sportovních klubů z Prahy. Děti si mohly jednotlivá odvětví vyzkoušet, jejich rodiče zase dostali informace, kdy jsou tréninky a jak to v oddílech chodí. „Velkým bonusem je, že některé kluby dokonce nabízejí roční členství zdarma,“ upozorňuje Makalouš.

Vedle „veletrhu“ sportu bylo živo i na pódiu, kde se představila řada sportovních osobností – třeba tenistka Lucie Šafářová, hokejista Tomáše Plekanec, atletka Denisa Helceletová, maratonec Vít Pavlišta, boxerka Fabiana Bytyqi či atletka Ester Bendová, přičemž poslední trio jmenovaných je zároveň ambasadory značky Puma. Představili se ale i sportovci z méně známých odvětví – třeba Matyáš Kulich, jenž patří ke světové špičce v jetsurfu (motorovém surfu), Adrienn Banhegyi, která umí neuvěřitelné kousky se švihadlem, či handicapovaný sportovec Jakub Ouvín, který je jedním ze strůjců projektu Cesta za snem.

Dále tu vystupovala skupina Hejblíkovic, která kombinuje pohyb s hudbou pro nejmenší. Lucie Ternová, zakladatelka Mamasport, zase ukazovala fyziocvičení pro nejmenší. Představily se tu také téměř neznámé sportovní disciplíny, jako crossminton, podvodní hokej, kanoepolo. Firma Happysport v horkém dni lákala na zchlazení na sněhu, na kterém se dalo i lyžovat. Hostem festivalu byl rovněž tanečník Vlastimil Harapes, jehož do Braníku dovezla Škoda Enyaq od společnosti Direct auto.

Festival se ale snažil také vzdělávat. Svůj stánek tu tak měl Antidopingový výbor, který se zaměřoval na hodnoty čistého sportu. Společnost BILLA, která je dlouhodobým partnerem Wannado a podporuje sportovní aktivity dětí, ve své zóně upozorňovala na důležitost udržitelnosti, návštěvníci si mohli i zasadit řeřichu a tu pak odnést domů. K tomu BILLA nabízela kvalitní občerstvení i oddechovou chill zónu.

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy lidem nabídla měření inBody, tedy měření tuku, svalů a složení těla. Měla i speciální hry pro zrakově a sluchově postižení. „Doufám, že všem lidem, které jsem tu potkal, sportování vydrží. Ať festival berou jako impuls k vytvoření si pozitivního vztahu ke sportu,“ řekl děkan FTVS UK Miroslav Petr, který je zároveň i předsedou nově vzniklé Asociace trenérů a učitelů tělesné výchovy. Ta chce zlepšit podmínky pro vyučování tělesné výchovy i sdružit ty, kteří se trénování mládeže věnují.

