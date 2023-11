Podívejte se: Na Velkou kunratickou svítilo přívětivé listopadové slunce

/FOTOGALERIE/ V sobotu to vypadalo všelijak. Lilo, foukalo, bylo šedivo a sychravo. Prostě psa by nevyhnal, jak se někdy říká. Neděle však byla přívětivě slunečná a tak se jubilejní 90. ročník Velké kunratické vydařil. Na start 23 kategorií se na deseti tratích postavilo 3219 běžců. Nejrychlejší byl Michal Šmahel z ASK Slavia Praha. Trať dlouhou 3100 metrů zvládl za 11:42,9, ale vyhráli všichni do do Kunratického lesa vyrazili.

Velká kunratická bavila i po devadesáté. | Foto: Ivana Roháčková